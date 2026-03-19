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Salvini e gli auguri al papà Nathan della famiglia nel bosco

19 Marzo 2026 - 11:36 Stefania Carboni
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matteo salvini nathan famiglia nel bosco
matteo salvini nathan famiglia nel bosco
Il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture: «Un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini»

«Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono». Questo l’augurio sui social del leader della Lega Matteo Salvini che ha postato la foto di Nathan, il papà della cosiddetta famiglia nel bosco.

L’augurio non è ben accolto tra i followers del vicepremier. «E anche oggi non hai perso occasione per strumentalizzare una vicenda», è uno dei commenti su Instagram. «Mi scusi, l’augurio è rivolto anche ai padri immigrati? Buone cose», aggiunge un altro utente.

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Salvini e la passione sul caso della famiglia nel bosco (che ancora non ha incontrato)

Nelle ultime settimane Salvini aveva annunciato l’obiettivo di riportare i bambini dei Birmingham-Trevallion a casa, promettendo di visitare la famiglia di persona che per ora non ha fatto (dovrebbe farlo dopo il referendum). Il leader leghista ha spesso preso posizione sulla vicenda, attaccando i magistrati che si sono occupati del caso. Critiche che hanno scatenato anche la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) che ha parlato di strumentalizzazioni politiche su una vicenda giudiziaria delicata e che tocca la tutela dei minori.

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