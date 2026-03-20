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Kim Jong-un regala alla figlia un giro sul nuovo carro armato. «È senza pari al mondo» – Il video

20 Marzo 2026 - 16:55 Stefania Carboni
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Il leader nordcoreano si complimenta con la sua nuova creatura militare: è in grado di intercettare tutti i missili e droni che possono minacciarlo

Il leader nordcoreano Kim Jongun ha presenziato a unesercitazione militare in cui sono stati impiegati nuovi carri armati e sua figlia Ju-ae ne ha guidato uno. Lo riporta Yonhap, citando l’agenzia nordcoreana Kcna. Secondo il numero uno della Corea del Nord le truppe di terra saranno equipaggiate «su larga scala» con questo nuovo veicolo militare definito «superiore».

Il carro armato che intercetta tutti i droni e missili

L’esercitazione è stata fatta per valutare il sistema di protezione attiva del nuovo carro armato da combattimento principale. Nel corso del test ha intercettato tutti i missili anticarro e i droni che attaccavano da diverse posizioni e direzioni per «dimostrare l’efficienza del suo sistema di protezione attiva superiore», sostiene la Kcna. All’interno è presente un complesso mobile di autodifesa in grado di rilevare minacce da tutte le direzioni e di colpire con alta precisione. «È un grande cambiamento il fatto che le nostre forze corazzate, che prima erano inefficaci durante le operazioni notturne, abbiano completamente superato i propri limiti in combattimento», ha osservato il leader nordcoreano. Kim ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare costantemente le prestazioni del nuovo mezzo, per «rapidi progressi nel completamento dei preparativi bellici» in tutte le unità dell’esercito.

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