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Mattarella: La violazione del diritto internazionale porta a un'arbitraria terra di nessuno – Il video

20 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "La sistematica inosservanza, quando non l’aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite; l’abbandono delle organizzazioni settoriali operative del sistema onusiano; lo smantellamento del sistema del controllo degli armamenti; la delegittimazione delle Corti, sono tutti fenomeni che vanno nella medesima sconfortante direzione. Ne deriva un vuoto, un’arbitraria terra di nessuno, ambito di ingiustificate scorrerie in una sorta di rincorsa a rinnovate conquiste, espansioni commerciali, creazioni di presunte fasce e aree di sicurezza, con un processo che va a gravare pesantemente sui Paesi e sui popoli più poveri e meno forti", così il Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa all'Università di Salamanca. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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