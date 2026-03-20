Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz – Il video

20 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Sul piano per la sicurezza di Hormuz "voglio essere chiara perché mi sembra ci siano state delle interpretazioni un po' forzate. Nessuno pensa ad una missione dell'Italia per forzare il blocco dello Stretto. Quello su cui ci interroghiamo è che, quando ci dovrebbero essere le condizioni, ma ragionevolmente in una fase post-conflitto, è a come possiamo offrire un contributo, d'accordo con le parti, per difendere la libertà di navigazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di salute e il ricovero in terapia intensiva

2.

Il referendum sulla giustizia spiegato punto per punto da Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri – I video

3.

«E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video

4.

Meloni a Pulp, tra referendum e Iran: «Non sono vigliacca se non condanno gli Usa. Serve trovare un accordo per l’uranio su scopi civili» – Il video

5.

Giorgia Meloni litiga con il suo staff, il fuorionda durante l’intervista a Pulp: «Filippo, famme finì» – Il video