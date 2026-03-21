I profitti con Walker Texas Ranger, le case di lusso, il business Total Gym: Chuck Norris lascia un’eredità da 70 milioni. Ecco a chi andrà

Dopo la morte dell'attore, così si apre il capitolo della successione del suo patrimonio

Con la scomparsa di Chuck Norris, morto il 20 marzo all’età di 86 anni, si apre il capitolo della successione di un patrimonio stimato intorno ai 70 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth e Fortune. Cifra che riflette non solo la fama accumulata sul grande e piccolo schermo, ma anche una gestione oculata e strategica della propria immagine e delle proprie attività imprenditoriali. Il pilastro della fortuna di Norris resta senza dubbio la serie cult Walker Texas Ranger, dove Norris interpretava un Texas Ranger di Austin che combatteva il crimine con le arti marziali e un forte senso della giustizia.

Le puntate di Walker e le pubblicità di Total Gym

Durante le otto stagioni, l’attore aveva percepito cachet di circa 375mila dollari a puntata, ma soprattutto, come ricostruisce Fanpage, deteneva una quota del 23% sui profitti dello show. Clausola che gli ha garantito entrate continue per decenni grazie alle repliche in tutto il mondo. Ma non senza battaglie legali. Nel 2018, infatti, Chuck Norris vinse una causa contro la Cbs per il mancato versamento di parte delle royalty, consolidando così il suo diritto a proventi costanti. La carriera sullo schermo non è stata l’unica fonte di reddito dell’attore. Per oltre trent’anni, Chuck Norris è stato il volto di Total Gym, una linea di palestre domestiche. In aggiunta, lui e la moglie Gena O’Kelley hanno fondato la CForce Bottling Co., un’azienda di acqua minerale in Texas. Inoltre, l’attore ha diverse proprietà di lusso, come la villa in stile rustico in California, un ranch a Navasota, Texas, e la villa fronte mare da 14 milioni di dollari ad Anguilla, nei Caraibi.

A chi va l’eredità

Il patrimonio di 70 milioni di dollari sarà ripartito tra la moglie Gena e i cinque figli dell’attore, con cui Norris ha sempre un buon legame. Dal primo matrimonio ha avuto Mike ed Eric, oggi registi e coordinatori di stunt, Dina, figlia riconosciuta solo in età adulta e, infine, i gemelli Dakota e Danilee, nati dal matrimonio con Gena. Parte dell’eredità sarà destinata anche alla fondazione Kickstart Kids, creata dallo stesso Norris per utilizzare le arti marziali come strumento educativo rivolto ai giovani a rischio.