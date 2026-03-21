Missili dell’Iran verso una base Usa-Gb: «Sarete bersaglio ovunque» – La diretta

Gli Stati Uniti autorizzano la vendita del petrolio iraniano. Teheran minaccia i luoghi turistici. Israele continua a bombardare la capitale, mentre America Airlies annuncia il taglio dei voli per il costo del carburante

Nel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come aveva anticipato nei giorni scorsi il segretario al Tesoro Scott Bessent. Intanto l’Iran ha detto che i funzionari americani e israeliani costituiscono bersaglio degli Ayatollah «in qualsiasi parte del mondo», compresi i luoghi di svago e turistici. E Teheran ha lanciato due missili contro una base usata dagli Stati Uniti nell’oceano indiano. Nella notte Israele ha continuato i bombardamenti sulla capitale, mentre American Airlines ha annunciato un taglio dei voli a causa dei costi del carburante.