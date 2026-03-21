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Il G7 condanna l’Iran: «Stop immediato agli attacchi». Pronto il piano per proteggere l’energia mondiale

21 Marzo 2026 - 20:47 Ygnazia Cigna
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La nota congiunta dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti

Un fronte compatto contro l’instabilità in Medio Oriente. I ministri degli Esteri dei paesi del G7 hanno lanciato un duro monito all’Iran, esigendo la fine immediata dei suoi attacchi nella regione. In un comunicato congiunto, i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea, hanno espresso il proprio sostegno ai partner regionali colpiti dai raid di Teheran e dei suoi alleati. I ministri condannano «con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche» in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

«Pronti a intervenire per l’energia mondiale»

Il comunicato sottolinea che «gli attacchi ingiustificabili del regime iraniano contro questi Stati minacciano anche la sicurezza regionale e globale». Da qui la richiesta della «cessazione immediata e incondizionata di tutti gli attacchi» da parte del regime iraniano. Il G7 ribadisce poi la necessità di salvaguardare le rotte marittime critiche, come lo Stretto di Hormuz, e di garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento e la stabilità dei mercati energetici. «Siamo pronti ad adottare le misure necessarie per sostenere l’approvvigionamento energetico globale, come il rilascio delle scorte deciso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia l’11 marzo», scrivono nella nota congiunta.

La linea rossa sul nucleare

La nota affronta infine il dossier più delicato, le ambizioni atomiche di Teheran. Il G7 ha riaffermato la posizione che «l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari». Teheran, si legge, «deve interrompere il suo programma di missili balistici, porre fine alle sue attività destabilizzanti nella regione e in tutto il mondo e cessare le atroci violenze e la repressione contro il suo stesso popolo».

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