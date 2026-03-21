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Festeggia il compleanno della figlia al parco, ma arrivano le guardie: «Togliete i tavoli, è vietato». Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitori

21 Marzo 2026 - 22:24 Alba Romano
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Fa il compleanno della figlia al parco, ma arrivano le guardie- «Togliete i tavoli, è vietato». Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitori
Fa il compleanno della figlia al parco, ma arrivano le guardie- «Togliete i tavoli, è vietato». Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitori
Così l'arrivo della pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie al taglio della torta ha rovinato la festa

Organizza la festa per la figlia al parco, come tanti genitori fanno, ma viene multato. È successo al Parco Sempione di Milano dove un padre ha invitato una trentina di persone tra bambini, genitori e nonni per celebrare il compleanno della figlia di 8 anni originaria dello Sri Lanka. Tre tavolini portatili, palloncini e uno striscione d’auguri appeso ai pini avevano reso un angolo del parco un piccolo spazio di festa, ma l’arrivo di una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) ha interrotto i festeggiamenti. «Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: “Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni”», ha raccontato il genitore di uno degli invitati a Giovanna Maria Fagnani del Corriere della Sera. «Abbiamo obiettato che era il momento della torta, dieci minuti e avremmo portato via tutto. Abbiamo chiesto di avere pazienza, di non rovinare la festa di una bambina. Ci hanno risposto che potevamo mangiare seduti per terra», ha aggiunto

La multa e la rabbia dei genitori

Nonostante le diverse rimostranze dei genitori presenti, le guardie hanno fatto una multa di 80 euro. I genitori presenti, indignati dall’atteggiamento definito «sgarbato e aggressivo», hanno deciso di fare fronte comune e raccogliere i soldi per pagare tutti insieme la contravvenzione. «Il regolamento c’è e va rispettato, ma qui si tratta di un po’ di buon senso. In questi anni abbiamo partecipato a decine di feste. A volte capitava che i vigili passassero, ma si limitavano ad ammonire bonariamente. Un cartello appeso con fili di cotone e dei palloncini che male possono fare agli alberi? Il Comune dovrebbe invece avere a cuore e incentivare l’utilizzo dei parchi da parte di bambini e famiglie», ha raccontato un altro dei genitori presenti. Da Palazzo Marino spiegano che «ai presenti è stato chiesto il rispetto del regolamento e quindi di togliere tavoli, striscioni e la pentolaccia appesi agli alberi, con la possibilità di proseguire usando i plaid stesi a terra che già c’erano, ma nessuno ha risposto alla richiesta».

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