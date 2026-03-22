L’ultimatum di Trump: «L’Iran riapra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali», la risposta di Teheran. Droni contro i paesi del Golfo – La diretta
Al ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme che riguarda direttamente l’Europa. Secondo quanto riporta The Times of Israel, Zamir ha dichiarato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Le parole del generale arrivano dopo che Teheran ha lanciato due missili balistici intercontinentali, con una gittata dichiarata di 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia.
G7 chiede a Teheran la fine «immediata e senza condizioni» degli attacchi
Sul fronte diplomatico, i ministri degli Esteri del G7 hanno diffuso un comunicato congiunto in cui chiedono all’Iran «la fine immediata e senza condizioni di tutti gli attacchi da parte del regime iraniano», definiti «ingiustificabili». La pressione internazionale si intensifica dopo che ieri, 23 marzo, l’Iran ha rivendicato il bombardamento di Dimona, città israeliana sede di un centro di ricerca nucleare, che ha provocato decine di feriti. La televisione di Stato iraniana ha presentato l’attacco come una «risposta» all’offensiva «nemica» contro il sito nucleare di Natanz.
Sentite esplosioni a Gerusalemme
I giornalisti dell’Afp hanno udito diverse esplosioni a Gerusalemme, dopo che l’esercito israeliano aveva lanciato l’allarme per il lancio di missili iraniani verso il centro di Israele. «Al momento non si segnalano feriti», hanno dichiarato i paramedici del Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa
Emirati Arabi Uniti: «Rispondiamo a lancio di missili dall'Iran»
Gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che stanno rispondendo al lancio di attacchi aerei da parte dell’Iran. «Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti – ha spiegato il ministero della Difesa in una nota – stanno rispondendo alle minacce missilistiche e di droni in arrivo dall’Iran». Secondo il portavoce al momento sarebbero stati intercettati e distrutti tre droni nell’area orientale del Paese.
Teheran risponde a Trump: «Pronti a colpire impianti nel Golfo»
L’esercito iraniano ha annunciato che prenderà di mira le strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell’acqua nella regione se Donald Trump metterà in pratica le minacce di distruggere le centrali elettriche iraniane. «Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell’Iran saranno attaccate dal nemico – afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell’esercito, Khatam al-Anbiya -, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell’acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira».
L'ultimatum di Trump: «L'Iran riapra Hormuz o colpiremo le centrali nucleari»
«Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!». È l’ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato ad un post su Truth.
Idf: via libera ad attacchi «su tutti i fronti»
Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha tenuto una riunione con gli ufficiali superiori in seguito all’impatto dei missili balistici iraniani sulle città meridionali di Dimona e Arad, e ha approvato gli attacchi previsti per stasera «su tutti i fronti». Zamir avrebbe incaricato gli ufficiali di «continuare a indagare sugli incidenti e a trarne insegnamenti». Lo riporta The Times of Israel.