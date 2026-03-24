Fabrice Leggeri, l’eurodeputato francese di RN ed ex capo di Frontex è indagato per «crimini contro l’umanità»

Per la prima volta, la giustizia francese indaga un ex dirigente di Frontex sul suo presunto ruolo nella gestione della crisi migratoria nel Mediterraneo

Un giudice francese ha disposto l’apertura di un’inchiesta nei confronti dell’eurodeputato del Rassemblement National, Fabrice Leggeri, per i reati di complicità in crimini contro l’umanità e di tortura, a seguito di una denuncia presentata nel 2024 dalla Lega per i diritti dell’Uomo (LDH). Lo riporta l’Agence France-Presse (AFP), ripresa da Le Monde. L’organizzazione accusa Leggeri, ex direttore dell’agenzia europea per il controllo delle frontiere Frontex dal gennaio 2015 all’aprile 2022, di aver tollerato o favorito pratiche che avrebbero violato i diritti dei migranti. Secondo la LDH, Leggeri avrebbe «tollerato respingimenti illegali» e, pur non essendo direttamente responsabile delle operazioni delle autorità nazionali, avrebbe «promosso politiche tese a rendere sempre più difficile l’ingresso nell’Unione europea per chi cercava protezione». L’agenzia europea è da tempo sotto accusa per aver effettuato respingimenti di massa di richiedenti asilo, in violazione delle leggi Ue e del diritto internazionale.

La denuncia

Nel testo della denuncia si legge che l’ex direttore avrebbe “incoraggiato” agenti di Frontex a facilitare l’intercettazione di imbarcazioni di migranti da parte delle autorità libiche e greche, operazioni che, secondo i firmatari, avrebbero esposto le persone soccorse a violenze, condizioni di detenzione arbitrarie e rischi gravi per la vita. Leggeri, che ha lasciato la guida di Frontex nel 2022 mentre l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) indagava su presunte violazioni, è entrato in politica nel 2024, candidandosi con il partito di Marine Le Pen e ottenendo un seggio al Parlamento europeo.

Foto copertina: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Il deputato europeo francese del gruppo Patriots for Europe (PfE), Fabrice Leggeri, 7 ottobre 2025