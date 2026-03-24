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Madonna a Venezia in gondola come nel videoclip di “Like A Virgin” di 42 anni fa: «Ancora e ancora»

24 Marzo 2026 - 16:26 Alba Romano
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Un ritorno che celebra non solo una hit intramontabile degli anni Ottanta, ma anche il legame tra la popstar e la città lagunare

A oltre quarant’anni dall’uscita di Like a Virgin, uno dei brani più iconici della sua carriera, Madonna torna a Venezia, la città che fece da suggestivo sfondo al celebre videoclip della canzone. Un ritorno dal forte valore simbolico, che celebra non solo una hit intramontabile degli anni Ottanta, ma anche il legame tra la popstar e la città lagunare. Al suo fianco, questa volta, c’è Julia Garner, attrice statunitense scelta per interpretarla nel biopic dedicato alla sua vita, un progetto ancora in fase di sviluppo ma molto atteso. Le due artiste, attualmente impegnate anche su un altro set, hanno approfittato della permanenza veneziana per concedersi un momento di svago tra i canali, documentato in un video condiviso su Instagram e diventato virale in poche ore.

A Venezia per le riprese della serie

Se il film biografico su Madonna resta ancora un work in progress – nonostante le voci di una possibile sospensione, poi smentite dalla stessa Garner – è invece pienamente operativa la produzione della seconda stagione di The Studio. La serie, già premiata agli Emmy e ai Golden Globe, ha scelto proprio Venezia come nuova ambientazione. Dopo aver raccontato nella prima stagione il dietro le quinte dei Golden Globe, i nuovi episodi promettono di esplorare i retroscena della Mostra del Cinema di Venezia, offrendo uno sguardo inedito sul prestigioso evento. A guidare il progetto è Seth Rogen, che per questa nuova stagione ha riunito un cast di grande richiamo.

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