Regno Unito, il giudice che ferma l’espulsione del migrante condannato per pedofilia

Secondo il tribunale ha commesso un errore in buona fede non menzionando i suoi precedenti

Edi Cardoso Ramos, 29 anni, cittadino portoghese, non ha rivelato alle autorità britanniche una condanna per aver abusato sessualmente di una bambina di 5 anni. È stato espulso. Ma un giudice dell’immigrazione ha detto che ha commesso «un errore in buona fede» non menzionando i suoi precedenti penali nella domanda di permesso di soggiorno nel Regno Unito. E ora Ramos potrà opporsi all’espulsione.

La storia

Il cittadino portoghese era stato condannato per un grave reato sessuale, per il quale aveva ricevuto una condanna a tre anni di reclusione con pena sospesa. Quando è stato sorpreso con una prostituta nel Regno Unito un controllo dei precedenti penali ha rivelato la condanna. Spingendo così il ministero dell’Interno ad avviare le procedure per l’espulsione. Ramos ha però ottenuto l’accoglimento del ricorso contro la sua espulsione. Un giudice ha riconosciuto che l’uomo poteva aver frainteso un modulo ufficiale che chiedeva informazioni sui suoi precedenti penali, concludendo che «la minaccia che rappresenta non è una minaccia attuale». Questo significa che il suo caso verrà riesaminato. E che avrà la possibilità di opporsi

La condanna

Il Tribunale Superiore della Sezione Immigrazione e Asilo ha appreso che Ramos è stato condannato per abusi sessuali su una vittima minorenne nel 2014, quando aveva 19 anni, avendo commesso il reato nel 2012. Ramos è stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione condizionale della pena. Alla fine ha rispettato tutte le condizioni previste. È poi emigrato nel Regno Unito nel 2018, appena un anno dopo la scadenza della pena, ma quando ha richiesto il permesso di soggiorno nel 2020 ha negato di avere precedenti penali sul modulo.

Le motivazioni

In seguito ha affermato che ciò era dovuto al fatto che pensava che il modulo chiedesse specificamente se avesse precedenti penali nel Regno Unito. Ramos è stato poi sorpreso nel 2024 con una prostituta nella sua auto e ha accettato un ammonimento da parte della polizia come punizione. Ma il controllo dei precedenti ha portato il ministero ad avviare l’espulsione. Perché «rappresentava un rischio per le donne e le ragazze nel Regno Unito». Ma il giudice Paul Lodato ha fermato tutto. Spiegando di non essere convinto che quella di Ramos sia una «minaccia attuale». «Non credo sia stato dimostrato che l’oltraggio al pudore indichi la continuazione di un modello di reato del tipo per cui (Ramos) è stato condannato nel 2014».