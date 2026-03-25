L’Iran deride Trump: «Sta negoziando da solo». Bombe su Teheran e Israele – La diretta
Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo».
L'Iran deride Trump: «State trattando da soli»
Un portavoce militare iraniano ha deriso i tentativi Usa di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. La notizia è riportata dai media internazionali. «Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta come un accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine. I vostri conflitti interni sono arrivati ;;al punto in cui state negoziando con voi stessi? La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: qualcuno come noi non scenderà mai a compromessi con qualcuno come voi. Né ora, né mai».
In un video preregistrato trasmesso mercoledì dalla televisione di Stato, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari ha affermato che la potenza strategica degli Stati Uniti si è trasformata in un fallimento strategico. La dichiarazione dell’alto ufficiale iraniano è giunta poco dopo che l’amministrazione Trump ha inviato all’Iran, tramite il Pakistan, un piano di cessate il fuoco in 15 punti.
Iran: Trump instabile
Secondo un funzionario iraniano, il presidente Usa Donald Trump «è instabile nelle sue dichiarazioni». Ismail Kouthari, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha commentato in questi termini l’annuncio del presidente Trump riguardo ai presunti contatti in corso con Teheran nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Lo riporta il sito israeliano YNet. Kouthari ha affermato, inoltre, che «qualunque azione intraprenda il nemico, siamo pronti a rispondere. Quella stessa prontezza ha costretto il nemico alla ritirata».
Gli Usa inviano paracadutisti in Medio Oriente
Due funzionari del Pentagono hanno dichiarato al New York Times che il Dipartimento della Difesa statunitense ha ordinato l’invio di circa 2 mila paracadutisti dell’82esima Divisione Aviotrasportata in Medio Oriente. Una decisione per fornire al presidente Donald Trump ulteriori opzioni militari, per una possibile un’invasione di terra dell’Iran o dei suoi alleati, mentre al contempo sta portando avanti i negoziati per porre fine alla guerra.
Wsj: le richieste dell'Iran sono «ridicole»
In vista di possibili negoziati tra Iran e Stati Uniti, un funzionario americano ha dichiarato al Wall Street Journal (Wsj) che le richieste dell’Iran per un accordo che ponga fine alla guerra sono «ridicole e irrealistiche». Secondo la fonte, tra le richieste avanzate dalle Guardie Rivoluzionarie c’è la chiusura di tutte le basi americane in Medio Oriente, il pagamento di un risarcimento per i danni causati dagli attacchi in Iran, un “nuovo regime” di gestione nello Stretto di Hormuz in cui l’Iran potrebbe riscuotere tasse dalle navi che attraversano la strategica via navigabile come fa l’Egitto nel Canale di Suez.
Il regime di Teheran chiederebbe, inoltre, garanzie che la guerra non riprenda in futuro, la rimozione di tutte le sanzioni contro l’Iran e il rifiuto di accettare restrizioni al programma missilistico iraniano, opponendosi del tutto a qualsiasi negoziato su questa prospettiva.
I Pasdaran lanciano missili contro Israele e basi Usa
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e contro basi militari che ospitano forze statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrein, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana. In una dichiarazione diffusa dall’emittente statale Irib, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che «obiettivi nel cuore dei territori occupati», ovvero Israele, e basi militari statunitensi nella regione «sono stati colpiti da sistemi missilistici a guida di precisione a propellente liquido e solido e da droni d’attacco».
Droni contro deposito di carburante in Kuwait
L’Autorità Generale dell’Aviazione Civile del Kuwait ha reso noto che diversi droni hanno colpito un serbatoio di carburante all’Aeroporto Internazionale del Kuwait, provocando un incendio nella zona. Il portavoce ufficiale dell’ente, Abdullah Al Rajhi, ha segnalato in un post su X che, secondo i rapporti preliminari, i danni registrati sono unicamente materiali e non sono state segnalate vittime. Le autorità competenti hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza e hanno inviato squadre di vigili del fuoco e altri enti specializzati per controllare le fiamme, mentre continua la presenza delle autorità nella zona dell’incidente. Le circostanze dell’evento restano ancora tutte da chiarire, tuttavia, quello di oggi si aggiunge a una serie di incidenti registrati negli aeroporti e nelle infrastrutture strategiche del Golfo nel contesto dell’escalation legata alla guerra in Iran.
L'Idf bombarda Teheran
L’esercito israeliano ha annunciato nuovi bombardamenti di Teheran, al 26esimo giorno della guerra in Medio Oriente. Dopo aver segnalato, poche ore fa, missili iraniani diretti verso Israele, l’Idf scrive sul suo account Telegram di aver «lanciato una serie di attacchi mirati alle infrastrutture del regime terrorista iraniano a Teheran».