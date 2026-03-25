L’Iran deride Trump: «Sta negoziando da solo». Bombe su Teheran e Israele – La diretta

Gli Usa mandano paracadutisti. Secondo i negoziatori Teheran fa richieste irrealistiche. Israele torna a colpire le città

Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo».