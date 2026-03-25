Torna il freddo in Italia. In arrivo un ciclone artico con forti venti di burrasca e neve a bassa quota: ecco dove

Il versante nord est sarà il più colpito. Ma attesi fiocchi bianchi anche sui rilievi di Toscana e Lazio

Dal pomeriggio di oggi venti di burrasca interesseranno Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio. Si estenderanno poi in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori e mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Ma il vento non sarà l’unico problema. Nelle prossime 48 ore sono attesa neve a basse quote sull’Appennino e brusco abbassamento delle temperature.

Dove nevica a partire da domani

Secondo quanto riferisce al Corriere Mattia Gussoni, esperto meteorologo de iLMeteo.it, il Nord-est, dalla Romagna fino al Molise e a salire il triestino saranno le zone più colpite da questo raffreddamento anomalo. Dalla notte, l’avviso della protezione civile prevede nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. Valutata per la giornata di domani allerta gialla meteo-idro su Abruzzo e Molise, sui settori orientali di Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, Puglia settentrionale nonché su Calabria e Basilicata tirreniche.