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Per il compleanno della mamma vanno in vacanza a Sharm, ma i 5 figli minorenni restano a casa da soli. Il caso della famiglia di Trieste divisa dai servizi sociali

26 Marzo 2026 - 22:24 Giulia Norvegno
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Sharm
Sharm
I bambini sono finiti in comunità, come scrive il quotidiano Il Piccolo. Padre e madre possono però vederli, ma non riportarli a casa

Una vacanza al mare per festeggiare il compleanno della mamma, con tanto di foto sui social dal Mar Rosso. Nel frattempo, a Trieste, i loro cinque figli minorenni erano rimasti soli in casa. A far scattare l’allarme è stata un’insegnante, probabilmente messa al corrente della situazione dai racconti di uno dei bambini, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. A riportare la vicenda è il quotidiano Il Piccolo.

I bambini trasferiti in una comunità

Dopo un sopralluogo con la polizia locale, i cinque minori sono stati portati in un primo momento all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per accertamenti sulle loro condizioni. Una volta verificato che stessero bene, i Servizi sociali hanno individuato una comunità idonea ad accoglierli tutti insieme. I bambini più piccoli frequentano le elementari, il più grande le superiori. Ai genitori è garantita la possibilità di vederli. Parallelamente è stata inviata un’informativa alla Procura dei minori.

L’intervento del Comune e la priorità sui bambini

L’assessore comunale alle Politiche sociali di Trieste, Massimo Tognolli, spiega che è stato «messo in atto un percorso genitoriale per fare in modo che si creino, quanto prima, i presupposti affinché la famiglia si ricongiunga», precisando che «in primo piano restano la sicurezza e la serenità dei minori». Nell’abitazione erano presenti anche degli animali domestici, per i quali il Comune ha trovato sistemazioni adeguate.

Una famiglia senza particolari segnali di disagio

La famiglia coinvolta non risulta in condizioni di difficoltà sociale o economica. Si tratterebbe insomma di una situazione nettamente lontana da quella della “famiglia nel bosco” di Palmoli, in Abruzzo. I genitori sono stati informati di quanto stava accadendo mentre si trovavano ancora in vacanza. Le autorità locali seguono ora l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di favorire un ritorno dei bambini a casa con i loro genitori. Ma in condizioni di sicurezza.

Foto di Sally Wilson da Pixabay

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