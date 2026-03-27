Stufe e caminetti vietati dall’Europa? Cosa prevede davvero la direttiva Ecodesign
Circolano delle immagini che riportano un testo molto diretto e “convincente”, nel quale si sostiene con certezza che «L’Europa vieta caminetti e stufe». Un testo allarmistico, che però non trova riscontro a livello europeo. Il tema, di fatto, è tutt’ora in discussione con le dovute precisazioni.
Per chi ha fretta
- Non è stato approvato alcun divieto europeo su stufe e caminetti già in uso.
- Le norme riguardano solo i nuovi prodotti immessi sul mercato.
- Si tratta di aggiornamenti della direttiva Ecodesign su emissioni ed efficienza.
- Ad oggi, le proposte di aggiornamento della direttiva sono state rinviate.
Il contenuto diffuso online
L’immagine che circola riporta alcuni scatti di caminetti accesi, affiancati al volto di Ursula von der Leyen e la scritta in grande «L’Europa vieta caminetti e stufe: a partire da quando e perché. È rivolta».
Cosa prevede davvero la normativa europea
Alla base della narrazione c’è una proposta di aggiornamento della direttiva Ecodesign, che stabilisce i requisiti ambientali per diversi prodotti, tra cui i sistemi di riscaldamento domestico. L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti, come polveri sottili, monossido di carbonio e composti organici volatili, e migliorare l’efficienza energetica dei nuovi apparecchi.
Secondo le eventuali nuove regole, queste riguarderebbero esclusivamente i prodotti futuri, senza imporre la sostituzione degli impianti esistenti e senza vietare l’utilizzo di stufe o caminetti già installati.
Di fatto, chi possiede già una stufa a legna o a pellet potrà continuare a usarla senza alcuna limitazione legata a questa normativa.
Le polemiche sulle possibili nuove regole
Le critiche, quelle vere, non nascono da un divieto, ma dai requisiti tecnici previsti nelle prime bozze della proposta. Secondo produttori e alcuni Paesi, tra cui Germania e Repubblica Ceca, gli standard ipotizzati sarebbero molto severi e comporterebbero un adeguamento tecnologico degli impianti e un aumento dei costi di produzione e vendita.
Secondo le possibili nuove regole, infatti, è prevista l’introduzione di sistemi automatici alimentati elettricamente. L’eventuale obbligo di questi componenti è uno dei punti più contestati, perché ridurrebbe l’autonomia degli impianti in caso di blackout.
In buona sostanza, il timore espresso da parte dei produttori è che i rincari possano rendere meno accessibili questi sistemi di riscaldamento, creando di fatto una limitazione economica e non normativa.
Il rinvio della proposta europea
A seguito delle critiche e delle pressioni politiche, la Commissione Europea ha deciso di rinviare la discussione della proposta, inizialmente prevista per febbraio 2026.
Conclusioni
Ad oggi, non esiste alcun divieto europeo sulle stufe a legna o sui caminetti. Le norme in discussione riguardano solo i nuovi prodotti e sono ancora oggetto di revisione.
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