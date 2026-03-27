Stufe e caminetti vietati dall’Europa? Cosa prevede davvero la direttiva Ecodesign

Nessuno stop agli impianti già in uso: la direttiva Ecodesign riguarda solo i nuovi modelli

Circolano delle immagini che riportano un testo molto diretto e “convincente”, nel quale si sostiene con certezza che «L’Europa vieta caminetti e stufe». Un testo allarmistico, che però non trova riscontro a livello europeo. Il tema, di fatto, è tutt’ora in discussione con le dovute precisazioni.

Per chi ha fretta

Non è stato approvato alcun divieto europeo su stufe e caminetti già in uso.

Le norme riguardano solo i nuovi prodotti immessi sul mercato.

Si tratta di aggiornamenti della direttiva Ecodesign su emissioni ed efficienza.

Ad oggi, le proposte di aggiornamento della direttiva sono state rinviate.

Il contenuto diffuso online

L’immagine che circola riporta alcuni scatti di caminetti accesi, affiancati al volto di Ursula von der Leyen e la scritta in grande «L’Europa vieta caminetti e stufe: a partire da quando e perché. È rivolta».

Screenshot di uno de post che condivide l’immagine dal testo fuorviante.

Cosa prevede davvero la normativa europea

Alla base della narrazione c’è una proposta di aggiornamento della direttiva Ecodesign, che stabilisce i requisiti ambientali per diversi prodotti, tra cui i sistemi di riscaldamento domestico. L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti, come polveri sottili, monossido di carbonio e composti organici volatili, e migliorare l’efficienza energetica dei nuovi apparecchi.

Secondo le eventuali nuove regole, queste riguarderebbero esclusivamente i prodotti futuri, senza imporre la sostituzione degli impianti esistenti e senza vietare l’utilizzo di stufe o caminetti già installati.

Di fatto, chi possiede già una stufa a legna o a pellet potrà continuare a usarla senza alcuna limitazione legata a questa normativa.

Le polemiche sulle possibili nuove regole

Le critiche, quelle vere, non nascono da un divieto, ma dai requisiti tecnici previsti nelle prime bozze della proposta. Secondo produttori e alcuni Paesi, tra cui Germania e Repubblica Ceca, gli standard ipotizzati sarebbero molto severi e comporterebbero un adeguamento tecnologico degli impianti e un aumento dei costi di produzione e vendita.

Secondo le possibili nuove regole, infatti, è prevista l’introduzione di sistemi automatici alimentati elettricamente. L’eventuale obbligo di questi componenti è uno dei punti più contestati, perché ridurrebbe l’autonomia degli impianti in caso di blackout.

In buona sostanza, il timore espresso da parte dei produttori è che i rincari possano rendere meno accessibili questi sistemi di riscaldamento, creando di fatto una limitazione economica e non normativa.

Il rinvio della proposta europea

A seguito delle critiche e delle pressioni politiche, la Commissione Europea ha deciso di rinviare la discussione della proposta, inizialmente prevista per febbraio 2026.

Conclusioni

Ad oggi, non esiste alcun divieto europeo sulle stufe a legna o sui caminetti. Le norme in discussione riguardano solo i nuovi prodotti e sono ancora oggetto di revisione.

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