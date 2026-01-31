La bufala dello “shock europeo”: la Spagna non è uscita dall’Unione Europea né ha chiuso le frontiere

Secondo la narrazione virale, Madrid avrebbe annunciato l’uscita dall’UE provocando il caos a Bruxelles e l’effetto domino tra gli Stati membri.

Dall’inizio di novembre circola sui social la notizia secondo cui la Spagna avrebbe deciso di lasciare l’Unione Europea, chiudere le proprie frontiere e voltare le spalle a Bruxelles. La narrazione descrive un’Europa prossima al collasso, mercati nel panico e una imminente svolta sovranista a Madrid. Nulla di tutto cio trova riscontro nella realtà. Non esiste alcuna dichiarazione ufficiale del governo spagnolo, né atti istituzionali o comunicazioni dell’Unione Europea che confermino una scissione tra spagna ed Ue o collassi imminenti. Si tratta di una fake news costruita e amplificata online.

Per chi ha fretta

La notizia è falsa : la Spagna non ha annunciato l’uscita dall’Unione Europea né la chiusura delle frontiere.

: la Spagna non ha annunciato l’uscita dall’Unione Europea né la chiusura delle frontiere. Non esistono dichiarazioni ufficiali del governo spagnolo o delle istituzioni UE a supporto di questa narrazione.

del governo spagnolo o delle istituzioni UE a supporto di questa narrazione. La fake news inizia a circolare ai primi di novembre 2025, soprattutto in lingua francese , su Facebook, Instagram e YouTube.

soprattutto in lingua , su Facebook, Instagram e YouTube. I contenuti vengono ripubblicati ciclicamente dagli stessi account con titoli sempre più sensazionalistici.

con titoli sempre più sensazionalistici. La narrazione è mirata a un pubblico euroscettico e sfrutta temi come migrazione, instabilità politica e sfiducia verso l’UE.

e sfrutta temi come migrazione, instabilità politica e sfiducia verso l’UE. Nello stesso periodo circola una fake news analoga sull’uscita dell’Italia dall’UE, già smentita, segno di una narrativa coordinata anti-europea.

Analisi

Le prime tracce della notizia sul presunto “EU-exit” della Spagna compaiono tra il 3 e il 4 novembre 2025 su Facebook e Instagram, prevalentemente in lingua francese. I post utilizzano titoli fortemente allarmistici come “Séisme européen”, “L’Espagne claque la porte de l’UE” o “Bruxelles au bord de l’effondrement”, accompagnati da immagini evocative e link a siti pseudo-informativi. Lo stesso giorno, la narrazione arriva anche su YouTube con video in francese e tedesco che ripetono gli stessi elementi: caduta del governo Sánchez, ascesa di una coalizione ultra-sovranista e chiusura delle frontiere.

Nei giorni successivi, gli stessi account continuano a ripubblicare la notizia, spesso con testi quasi identici. Molti post rimandano a siti come nouvelleschaudes.com o allplaynews.com, che utilizzano un linguaggio emotivo e catastrofista, si presentano come testate informative ma non citano fonti ufficiali né documenti verificabili.

Nonostante ciò, i contenuti raccolgono migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni. Nei commenti emerge spesso un consenso esplicito, con utenti di altri Paesi che manifestano la loro disapprovazione per l’Ue e condividono il desiderio di staccarsene, segnalando un chiaro targeting verso un pubblico già critico nei confronti dell’Unione.

A fine novembre la fake news arriva anche in Italia, ma con una diffusione nettamente inferiore rispetto alla Francia. Sono state individuate inoltre alcune versioni in lingua rumena, segno di una circolazione transnazionale della stessa narrativa.

La verità dei fatti

Non esiste alcuna procedura avviata dalla Spagna per uscire dall’Unione Europea. Un’eventuale uscita richiederebbe l’attivazione formale dell’articolo 50 del Trattato Ue, accompagnata da comunicazioni ufficiali e negoziati pubblici, elementi completamente assenti in questo caso. Gli articoli e i post virali mescolano eventi reali — come tensioni politiche interne o il dibattito sulla migrazione — con affermazioni inventate, costruendo uno scenario di collasso europeo pensato per generare engagement e traffico attraverso il clickbait. La Spagna rimane pienamente membro dell’UE, dello spazio Schengen e dell’eurozona.

Il parallelo con l’Italia

La diffusione della fake news sulla Spagna avviene nello stesso periodo in cui circola un’altra notizia falsa, già smentita, secondo cui Giorgia Meloni avrebbe annunciato l’uscita dell’Italia dall’UE e causato il crollo dell’euro. In entrambi i casi, la struttura narrativa è identica e suggerisce una strategia ricorrente di disinformazione anti-europea adattata a diversi Paesi.

Conclusioni

La notizia sul presunto “shock europeo” con la Spagna fuori dall’Unione Europea è una fake news priva di qualsiasi fondamento. Si tratta di una narrazione costruita e amplificata online che sfrutta paure politiche e sfiducia verso l’UE, senza alcun riscontro nei fatti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.