La bufala dell’uscita dell’Italia dall’UE annunciata da Giorgia Meloni

Secondo la narrazione, il fantomatico annuncio avrebbe scatenato il crollo dell'Euro

Un video pubblicato su Facebook a inizio novembre, mostra una giovane donna che, con tono giornalistico, dichiara che “l’Italia sta considerando l’uscita dall’Unione Europea” e che Giorgia Meloni avrebbe accusato Bruxelles di essere un “club per élite”. Secondo la narratrice, l’annuncio avrebbe scatenato il panico sui mercati e fatto crollare l’euro. Tuttavia, nulla di questa narrazione rappresenta la realtà. Si tratta di una fake news riciclata, da noi già smontata, originata da un’operazione di disinformazione online che combina intelligenza artificiale, account falsi e narrazioni anti-UE.

Le dichiarazioni del video sono false : nessuna dichiarazione ufficiale di Meloni dichiara la volontà di uscita dall’UE.

: di Meloni dichiara la volontà di uscita dall’UE. Le frasi attribuitele a Meloni nel video non compaiono in alcuna fonte ufficiale o registrazione pubblica .

. L’ euro non è crollato : nel 2025 ha oscillato tra 1,02 e 1,18 dollari, con una media stabile intorno a 1,11.

: nel 2025 ha oscillato tra 1,02 e 1,18 dollari, con una media stabile intorno a 1,11. Il filmato è parte di una rete di disinformazione , collegata a un profilo Instagram gestito da una cittadina russa, Reva Kristina Alekseevna

, collegata a un profilo Instagram gestito da una cittadina russa, La stessa narrativa era già stata diffusa dal canale TikTok @frontlinepulse e ripresa in un video poi rilanciato da Donald Trump.

Analisi

Il video proviene da un canale instagram chiamato @kika__news che la narratrice stessa ci invita a seguire alla fine del video.

Il profilo è stato creato il 24 settembre e da allora compaiono video quotidianamente su geopolitica e finanza in italiano. Come “Kika” ha ormai migliaia di followers che hanno ripostato il video anche su altre piattaforme social.

La narrativa riciclata

I messaggi principali del video, ovvero che “Italia sia pronta a uscire dall’UE”, e che Bruxelles sia diventato un “club di élite”, ricalcano parola per parola la fake news già smentita da David Puente su Open il 20 ottobre 2025. Questa, era nata da un video pubblicato sul canale TikTok @frontlinepulse e poi condiviso da Donald Trump. In quel caso, la voce narrante era interamente generata con intelligenza artificiale e attribuiva a Giorgia Meloni frasi mai dette. Il profilo in questione è noto per diffondere video pseudo-giornalistici su temi geopolitici europei e statunitensi.

L’allarmismo sul crollo dell’euro

Nel video si afferma che, a seguito delle presunte parole di Meloni, “l’euro è crollato e i mercati sono nel panico”. Tuttavia, è sufficiente un veloce controllo dei dati ufficiali della Banca Centrale Europea per smentire questa affermazione.

Come mostrato nella foto, nel corso del 2025, il valore dell’euro è oscillato tra un minimo di 1,0198 dollari registrato il 13 gennaio e un massimo di 1,1837 dollari il 17 settembre, con una media annuale di 1,1129 dollari. Al 4 novembre 2025, il cambio si attesta intorno a 1,1514 dollari. Questi dati mostrano che l’euro non è mai crollato: al contrario, ha mantenuto una stabilità complessiva, sostenuta in gran parte dal deprezzamento del dollaro durante la seconda amministrazione Trump.

Chi c’è dietro Kika news?

Attraverso un’analisi con software di riconoscimento facciale, è stato possibile collegare la figura della divulgatrice a una persona reale: Reva Kristina Alekseevna, 28 anni, russa, residente a Mosca.

Dal suo profilo LinkedIn risulta che abbia studiato all’Università La Sapienza di Roma tra il 2019 e il 2021, e che attualmente lavori presso l’azienda tecnologica Yandex a Mosca. Parallelamente, sembra gestisca un profilo secondario da designer di interni @design.reva e offrirebbe lezioni private di design e ingegneria a Mosca. Inoltre non sembra possedere alcuna esperienza o formazione nel campo della geopolitica o dell’economia, elementi che mettono ulteriormente in dubbio la credibilità e la competenza del canale. Infine, l’ultimo post sul suo account personale risale al 20 settembre 2025, pochi giorni prima dell’apertura del profilo “giornalistico” @kika__news, fatto che suggerisce un cambio radicale di attività social.

Conclusioni

Il video realizzato da @kika_news non documenta alcuna notizia reale: Giorgia Meloni non ha mai annunciato l’uscita dell’Italia dall’UE, l’euro non è crollato e i mercati europei non sono nel panico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta










