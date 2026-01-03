Questo video non mostra i cittadini venezuelani che festeggiano la cattura di Maduro

La clip risale alle elezioni del 2024

A seguito della cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti, circola sui social un video che mostrerebbe i cittadini venezuelani, festanti, mentre abbattono dei manifesti raffiguranti il suo volto. Le immagini, quindi, testimonierebbero una reazione attuale, ma le scene risalgono al 2024.

Per chi ha fretta

La clip non è falsa e mostra un evento reale, ma non riguarda l’attuale cattura di Maduro.

Il video è stato girato nel luglio 2024.

Analisi

Il video è stato condiviso come attuale anche da alcune testate italiane:

Oltre a La Sicilia, la clip è stata condivisa anche da Il Foglio:

La vera storia del video

Una ricerca inversa delle immagini e dei fotogrammi del video evidenzia che la clip è stata pubblicata online già nel luglio 2024 e correlata alle elezioni presidenziali di quell’anno.

Conclusioni

Il video che mostra cittadini venezuelani che abbattono dei manifesti di Nicolás Maduro non documenta una reazione alla sua cattura da parte degli Stati Uniti. Le immagini risalgono alle elezioni del luglio 2024 e non hanno alcun collegamento con eventi recenti.

