«Avete fatto bingo brigadiè!». La coppia si arrende all’alt dei carabinieri di Torre Annunziata: nel baule della Panda avevano un arsenale da guerra

Fermati a un posto di blocco a mezzanotte, un uomo e una donna si arrendono e svelano il carico che trasportavano: fucili, pistole e mitragliatrici con centinaia di cartucce

«Avete fatto bingo, brigadiè!». Così l’uomo alla guida della Panda ha deciso di arrendersi ai carabinieri poco prima della mezzanotte di giovedì 26 marzo. Fermata con una operazione di routine con la paletta a un posto di blocco su via Andolfi a Torre Annunziata quella Panda in realtà non destava grande sospetto. Alla guida un uomo di 42 anni residente nel centro storico di Napoli, al suo fianco quella che poteva sembrare la sua compagna: una donna di 39 anni di Giugliano. I carabinieri però hanno realizzato di avere fatto davvero bingo quando hanno aperto il baule dell’auto.

Waffen SS nel 1944 a Varsavia con imbracciata la Mp40

Nel carico di armi anche una pistola mitragliatrice usata dai nazisti

La Panda aveva infatti un vero e proprio carico da guerra: quattro fucili mitragliatori di marche diverse, fra cui uno modello AK-74; una pistola mitragliatrice mp40, usata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale; due fucili monocanna calibro 12. E 298 cartucce di riserva, perché ogni arma aveva il suo caricatore già montato e pronto a sparare. Con un carico così i due sembravano proprio andare in guerra, anche nessun elemento utile è emerso dalle risposte alle prime domande dei carabinieri.

I due fermati avevano precedenti penali di minore gravità

Entrambi sono stati arrestati senza opporre alcuna resistenza, mentre «le armi – che sembrano essere prese da una di quelle liste di trafficanti di morte – sono state sequestrate e saranno sottoposte a lunghi accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti», hanno informato i carabinieri in un comunicato stampa. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine: lui era in questo momento in libertà vigilata, lei aveva precedenti penali per reati di minore importanza.

La penna da romanzo con cui i carabinieri hanno divulgato la storia

La notizia è stata comunicata dai carabinieri con un testo che sembra tratto da un romanzo o da una sceneggiatura del cinema. «Siamo a Torre Annunziata», scrivono, «ed è quasi mezzanotte. La serata è molto umida e fa più freddo del solito, l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Una Fiat Panda percorre via Andolfi. La gazzella dei carabinieri decide di fermare quell’utilitaria con a bordo due persone (…) La paletta si alza e intima l’Alt. La panda accosta, il finestrino si abbassa. Nel silenzio della notte una frase, “Avete fatto bingo Brigadiè”».