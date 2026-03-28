L’insegnante indagato per violenza sessuale sui suoi alunni

Il prof è stato sospeso dall'insegnamento. Secondo l'ordinanza avrebbe palpeggiato alunni e alunne

Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora nel Novarese. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Tenenza di Borgomanero, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, nei confronti di un insegnante in servizio in istituto superiore della provincia, emessa dal gip del tribunale di Novara. Si tratta di una misura interdittiva.

La sospensione dall’insegnamento

Secondo quanto reso notodai carabinieri il provvedimento scaturisce da un’indagine “finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità”. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Novara, ha fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica.

Attenzioni inappropriate

Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l’uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione”. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d’insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.