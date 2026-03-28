L’influencer arrestato con un chilo e mezzo di cocaina

Totò Mazzotta, noto per i suoi scherzi nei bar del Salento, aveva una busta con due involucri di droga del valore di 200 mila euro

Il 65enne Salvatore Mazzotta, uno tra i volti salentini più conosciuti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali con oltre 45mila follower su Instagram, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mazzotta è stato sorpreso dai finanzieri vicino alla sua abitazione a Lecce con una busta contenente due involucri con 1,5 chili di cocaina. La droga, secondo gli inquirenti, era destinata al mercato locale e al dettaglio avrebbe potuto fruttare 200 mila euro.

Totò Mazzotta

Noto sui social con il nome di Totò Mazzotta, l’influencer di Lecce è diventato popolare principalmente per la realizzazione di video-scherzi all’interno di bar e attività commerciali del Salento. Mazzotta si autodefinisce «il maschio alfa dello scherzo». Il copione della sua candid camera prevede l’entrata nel bar e il colpo al piede del cliente. A volte improvvisa un dialogo sostenendo di essere stato colpito anche lui. I suoi collaboratori riprendono tutto. A dicembre 2025 ha detto di essere stato denunciato da un poliziotto per oltraggio a pubblico ufficiale a causa dei commenti comparsi sotto un suo video in cui mostrava l’agente.