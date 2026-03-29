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Netanyahu, la foto nello spogliatoio e il caffè: ecco perché l’immagine è un falso creato con l’AI

29 Marzo 2026 - 17:34 David Puente
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A sinistra la foto falsa di Netanyahu dentro lo spogliatoio della nazionale USA di Hockey. A destra, la foto originale con Kash Patel. Scritta fact-checking in alto a destra.
A sinistra la foto falsa di Netanyahu dentro lo spogliatoio della nazionale USA di Hockey. A destra, la foto originale con Kash Patel. Scritta fact-checking in alto a destra.
La teoria del complotto su Netanyahu morto si arricchisce di un nuovo capitolo: una foto nello spogliatoio di hockey. Ma lo scatto originale è di Kash Patel

Circola sui social una nuova immagine di Benjamin Netanyahu in uno spogliatoio sportivo, usata per alimentare la teoria del complotto secondo cui il premier israeliano sarebbe morto e sostituito dall’Intelligenza Artificiale, un fake già smentito in un nostro precedente fact-check. La foto originale ritrae il direttore dell’FBI Kash Patel durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Per chi ha fretta

  • La foto di Netanyahu nello spogliatoio è falsa ed è stata generata con l’AI.
  • L’immagine originale ritrae il direttore dell’FBI Kash Patel, non Netanyahu.
  • Lo spogliatoio è quello della nazionale USA di hockey dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Il contenuto diffuso online

L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione: «Netanyahu ha già visitato questo caffè in questo abbigliamento, ma nel 2024… che mondo di inganno…».

L’immagine originale: Kash Patel nello spogliatoio degli USA

In realtà, la foto non ritrae affatto il premier israeliano. Lo scatto originale mostra Kash Patel, direttore dell’FBI, presente nello spogliatoio della nazionale americana di hockey durante i festeggiamenti per la vittoria alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Fotomontaggio di Benjamin Netanyahu confrontato con l'originale di Kash Patel in uno spogliatoio.
Il confronto tra il fake con Netanyahu e l’originale con Kash Patel nello spogliatoio USA a Milano Cortina.

L’immagine diffusa per sostenere la teoria del complotto riporta gli stessi elementi della scena riportata dai media all’epoca. Sulla sinistra, troviamo il volto dello stesso giocatore della nazionale americana. Nel mezzo, il filo elettrico penzolante nell’armadietto azzurro dello spogliatoio. Infine, in basso a sinistra, lo stesso bicchiere di carta.

Conclusioni

La foto di Netanyahu nello spogliatoio non è autentica. Si tratta di un’immagine manipolata con l’AI a partire da uno scatto reale che ritrae Kash Patel.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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