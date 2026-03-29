«Pensavo che sarei morta». L’incredibile storia di Fabiana, caduta nel pozzo profondo 15 metri, in un parco a Roma

La 40enne è precipitata mentre passeggiava nel Parco della Pace con il marito, che ha dato l'allarme. Rimasta aggrappata a una trave all’interno, che le ha salvato la vita

Non era assolutamente segnalato, né recintato. E lei ci è caduta dentro. Fabiana Ferrante è la quarantenne romana caduta ieri pomeriggio in un pozzo nel Parco della Pace, nella periferia sud-ovest della Capitale. Salva per miracolo, perché rimasta impigliata in una trave all’interno del buco, profondo 15 metri. Secondo quanto riporta Il Messaggero se l’è cavata con una frattura del piede e un ematoma sulla coscia. A dare l’allarme il marito, che passeggiava con lei. Un rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di tirarla fuori da lì, viva. «Stavo camminando, non l’ho proprio visto. C’era molta erba intorno», racconta al quotidiano romano. «Ho pensato di morire».

Il marito che ha chiamato i soccorsi: «Riuscivo a vedere solo un puntino che era la luce della torcia del suo cellulare»

«Grazie, siete stati degli angeli. Mi avete salvato la vita», ha detto la donna ai pompieri del nucleo Saf, specializzato per questo tipo di interventi. Affidata al personale del 118, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo. Rimasta sotto osservazione tutta la notte, ma è salva. Con lei il marito che non l’ha lasciata sola un istante. «Era agitatissima e gridava. Riuscivo a vedere solo un puntino che era la luce della torcia del suo cellulare. Intorno era tutto buio», ha raccontato l’uomo a Il Messaggero.

«Segnalano i campi di padel e non quel pozzo, tra l’altro mai visto da noi frequentatori»

Sul caso monta la polemica. Il parco era stato riaperto da poco, dopo diversi mesi di chiusura. E quel punto non era minimamente segnalato. «È un parco frequentato da tantissime persone ogni giorno, non solo da chi abita in zona. Hanno installato dei cartelli per segnalare la costruzione di campi da padel e non hanno pensato a farlo con il pozzo, che tra l’altro noi frequentatori non avevamo mai visto. Prima non c’era. O se c’era certamente era chiuso e coperto», spiega alla testata Monica Polidori, presidente del comitato di quartiere “Monte Stallonara”. Una vicenda assurda, mentre Marco Palma (FdI), vicepresidente del Consiglio del Municipio IX, parla di tragedia sfiorata.