Rovigo, mamma e bimbo di un anno trovati morti nel laghetto di Castelguglielmo

Gli inquirenti valutano tutte le piste, dall'omicidio, all'omicidio-suicidio

La Procura di Rovigo sta indagando per omicidio sul caso della donna e del bimbo di poco più di un anno trovati morti ieri in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. Al momento il fascicolo è carico di ignoti e la sua apertura è stata necessaria per avviare gli accertamenti. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un omicidio-suicidio. Mamma e bimbo hanno origini cinesi. Lei aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto uno lo scorso dicembre. Vivevano a Castelguglielmo.

«L’abbiamo vista spingere il passeggino, poi l’ha lasciato lì, a bordo lago»

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, ieri, nel primo pomeriggio, la donna è stata vista spingere il passeggino, poi lasciato lì a pochi passi dalle acque in cui sono stati trovati morti entrambi. A notare i cadaveri, nel primo pomeriggio, un passante che ha immediatamente lanciato l’allarme. Maggiori risposte sulle cause della morte arriveranno dall’autopsia, fissata per domani. I carabinieri stanno ascoltando vari testimoni.