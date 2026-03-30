John Elkann sceglie Peter Thiel per usare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis: firmato un accordo di cinque anni

Rinnovato il contratto di partnership con Palantir che esiste dal 2016 per estenderlo anche ad «implementare la Palantir Artificial Intelligence Platform (Aip) in determinate funzioni aziendali e regioni»

John Elkann ha scelto Peter Thiel e la sua Palantir per iniziare ad introdurre l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis. Lunedì 30 marzo 2026 è arrivato l’annuncio della firma di un. nuovo contratto di partnership fra i due gruppi per la durata di cinque anni. Il nuovo accordo rinnova una collaborazione che non si è mai interrotta dal 2016 e che adesso viene estesa per la prima volta alla piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dall’imprenditore di riferimento della Silicon Valley targata Maga e vicinissima al presidente Usa, Donald Trump.

Antonio Filosa Ad Stellantis, foto Ansa

Il comunicato a Wall Street di Palantir e del gruppo di cui oggi è ad Antonio Filosa

Secondo il comunicato diffuso a Wall Street dall’azienda di Thiel e da quella di Elkann e del suo ad Antonio Filosa «nell’ambito della partnership rinnovata, Stellantis amplierà l’utilizzo di Palantir Foundry e inizierà a implementare la Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) in alcune funzioni aziendali e regioni selezionate». A commentare la firma del nuovo contratto sono stato stati i dirigenti di Thiel, François Bohuon, Direttore Generale di Palantir Francia e Dirigente EMEA, e Grégoire Omont, Responsabile delle Operazioni in Europa: «Siamo orgogliosi», hanno sostenuto, «di approfondire la nostra partnership con Stellantis e di supportarla mentre definisce come sarà l’impresa industriale basata sull’IA di domani».

Con Thiel Elkann sottolinea una volta in più la trasformazione americana e trumpiana di Stellantis

La partnership con Thiel suggella la trasformazione sempre più americana (e trumpiana) del gruppo Stellantis che ormai ha dirottato su quell’area gran parte dei piani di investimento dei prossimi anni pur mantenendo una presenza significativa sul mercato europeo e sempre più ridotta su quello italiano, come è apparso anche dalla recente cessione del gruppo Gedi in gran parte ai greci del gruppo Antenna e in parte significativa (La Stampa) al gruppo Sae di Alberto Leonardis.