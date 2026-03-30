Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
ATTUALITÀAccoltellamentiCampaniaGiovaniNapoli

Napoli, sedicenni accoltellati da un coetaneo. «Tre colpi a me, sette a mio cugino. Abbiamo litigato per delle ragazze»

30 Marzo 2026 - 17:40 Alba Romano
embed
giovani accoltellati marano
giovani accoltellati marano
Il racconto di uno dei giovani colpiti a Ore14: «Sono intervenuto per difenderlo»

«Noi stavamo là con la comitiva, stavamo parlando. È venuto mentre parlavamo e ha iniziato con le mani subito, senza dare il tempo e ha estratto il coltello». Queste le parole di uno dei due ragazzi accoltellati da un 15enne a Marano, quartiere a nord di Napoli. Il giovane è stato intervistato da Ore 14, la trasmissione di Milo Infante in onda su Rai2. «Ha dato tre coltellate a me e sette a mio cugino. Poi non l’ho più visto, è scappato. Io sono intervenuto per difendere mio cugino. La lite è nata per delle scemità, per delle femmine. Ora ho solo una ferita più grave, però sto bene. La ferita all’addome è quella che preoccupa di più».

I fatti

Ieri sera, prima della mezzanotte a via Falcone i due 16enni sono stati colpiti da un ragazzo loro coetaneo. Uno dei due è rimasto ferito da almeno sei fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo, suo cugino, è stato colpito tre volte ed è ricoverato al pronto soccorso di Giugliano in Campania. Sarebbe quello che è riuscito a parlare con la trasmissione Rai. L’aggressore è scappato poco prima dell’arrivo dei carabinieri: identificato e rintracciato poche ore dopo, è stato denunciato ed è ora accusato di lesioni aggravate. Entrambi i ragazzi feriti sono ricoverati ma non in pericolo di vita.

«Mio figlio è stato l’unico che è intervenuto»

Davanti alla troupe di Ore14 la mamma del ragazzo colpito aggiunge: «Tutti gli amici sono scappati e mio figlio è stato l’unico che è intervenuto ed è stato fatale». «Provo rabbia – dichiara la donna – mio figlio logicamente magari ha fatto un gesto da apprezzare, più che da apprezzare però purtroppo ha rischiato la vita. È una cosa assurda, indicibile, ma è lo specchio dei nostri giorni».

Ti potrebbe interessare

(Foto di Dave Sicilia su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Mi dispiace non averla uccisa». La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof. E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori

2.

Tala Beach, lo sfogo al Fatto del venditore di uno degli stabilimenti: «Abbiamo firmato un preliminare, ma finora non hanno pagato nulla»

3.

Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un’indagine

4.

«Avete fatto bingo brigadiè!». La coppia si arrende all’alt dei carabinieri di Torre Annunziata: nel baule della Panda avevano un arsenale da guerra

5.

Famiglia del bosco, mamma Catherine pubblica un libro sulla loro scelta di vita alternativa

leggi anche
Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni
ATTUALITÀ

Parla la prof accoltellata: «Emorragia potentissima, ho visto la luce diventare ombra. Ecco a chi devo la vita»

Di Alba Romano
valditara-visita-prof-accoltellata-trescore-balneario
ATTUALITÀ

Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente: «Le aggressioni stanno calando, ora vietiamo i social ai minori di 15 anni»

Di Alba Romano
trescore accoltellamento
ATTUALITÀ

«Mi dispiace non averla uccisa». La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof. E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori

Di Stefania Carboni