Scuole chiuse il 31 marzo 2026? I post fuorvianti e l’ordinanza che non riguarda tutta l’Italia

Circolano post su un'ordinanza per le scuole chiuse il 31 marzo 2026. Si tratta di un titolo clickbait: il provvedimento riguarda solo Porto Cesareo.

Circola un’immagine sui social che annuncia le scuole chiuse per domani, 31 marzo 2026. Il contenuto, diffuso da diverse pagine Facebook la sera del 30 marzo, rimanda a un’ordinanza urgente firmata a causa dell’ondata di maltempo. Tuttavia, si tratta di un caso di disinformazione basata su clickbait: il provvedimento non ha valenza nazionale, ma riguarda un singolo territorio locale.

Per chi ha fretta

Sui social circolano post che fanno intendere la chiusura delle scuole in tutta Italia per il 31 marzo 2026.

Il link nei commenti porta a un sito di informazione generica che nasconde i dettagli reali nella seconda pagina.

L’ordinanza di chiusura è stata firmata esclusivamente per il comune di Porto Cesareo, non per l’intero Paese.

Dalla serata del 30 marzo 2026, diverse pagine Facebook stanno condividendo un’immagine con la scritta testuale: «Scuole chiuse 31 marzo 2026». Il post è accompagnato da un testo allarmistico che recita: «Firmata l’ordinanza, scuole chiuse: ecco la list.. Altro…».

Per conoscere il presunto elenco dei comuni interessati, gli utenti vengono spinti a cliccare su un link posizionato nel primo commento, che rimanda al sito “donna.fidelityhouse.eu“. Si tratta di una tecnica usata per massimizzare i clic in maniera fuorviante.

Il contenuto dell’articolo e il tono emergenziale

L’articolo di destinazione è diviso in due pagine. Nella prima, il tono utilizzato è fortemente sensazionalistico: si parla di un provvedimento che «non lascia spazio a interpretazioni» e segna un «confine netto tra la routine e l’emergenza».

Nonostante il titolo suggerisca una portata nazionale («Italia, firmata l’ordinanza»), il testo della prima pagina omette deliberatamente di indicare dove effettivamente le scuole resteranno chiuse, costringendo il lettore a proseguire la navigazione per trovare la risposta.

L’ordinanza riguarda solo Porto Cesareo

Solo accedendo alla seconda pagina dell’articolo si scopre la reale entità della notizia. La conferma ufficiale, arrivata nel tardo pomeriggio del 30 marzo, riguarda esclusivamente il Comune di Porto Cesareo.

L’amministrazione locale ha disposto la chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 31 marzo 2026 a causa delle condizioni meteo avverse previste in quella specifica zona. Non risultano ordinanze simili estese a tutto il territorio italiano.

Conclusioni

Siamo di fronte a un classico esempio di clickbait. Utilizzando un titolo generico che menziona l’Italia, si attira l’attenzione di milioni di utenti residenti in altre regioni, i quali scoprono solo dopo diversi clic che la notizia riguarda una realtà locale molto circoscritta.

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Foto di copertina DeltaWorks da Pixabay.com