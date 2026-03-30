Vannacci su perquisizione Salis: Nessuna solidarietà, è stato fatto un controllo di routine – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "No, non vedo quale solidarietà debba esprimere. È stato fatto un controllo di polizia di routine, cosa che quando viene fatta a me mi fa solamente che piacere. Anzi, vado sempre a salutare le forze dell’ordine perché sono un elemento dello Stato che protegge i cittadini onesti, e se uno è onesto non ha nulla da temere dalle forze dell’ordine", così Roberto Vannacci a margine dell'apertura della sede di Futuro Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev