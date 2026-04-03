Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
ATTUALITÀAnimaliInchiesteVenetoVenezia

Lo strano caso del comune in Veneto dove piovono piccioni morti dal cielo: «Non ci sono segni di colpi da sparo»

03 Aprile 2026 - 23:42 Alba Romano
embed
bojon-veneto-uccelli-morti-cielo
bojon-veneto-uccelli-morti-cielo
Il comune e le autorità sanitarie locali hanno avviato accertamenti ed esami di laboratorio. Non si esclude un focolaio di influenza aviaria

A Bojon, frazione di Campolongo Maggiore (Venezia), cresce la preoccupazione tra i residenti per una serie di ritrovamenti insoliti. Da alcuni giorni, infatti, vengono rinvenuti gruppi di piccioni morti in diverse zone del paese. Un fenomeno decisamente strano, al punto da spingere il Comune e l’Ulss 3 Serenissima ad attivare i protocolli ambientali e sanitari, per escludere possibili rischi per la salute pubblica.

Il timore aviaria

I primi episodi risalgono a sabato 28 marzo, quando quattro carcasse sono state trovate una accanto all’altra lungo via Rovine. Inizialmente considerato un caso isolato, il fenomeno si è poi esteso ad altre aree, con ulteriori segnalazioni nei giorni precedenti, tra cui due colombi morti davanti alla chiesa di San Nicola Vescovo. Alcuni residenti hanno riferito nuovi ritrovamenti, alimentando il timore che possa trattarsi di un focolaio di influenza aviaria.

Le ipotesi ancora in campo

I tecnici del comune e i veterinari dell’Ulss 3 hanno recuperato alcune carcasse per sottoporle ad analisi. Il sindaco, Mattia Gastaldi, ha chiarito che non sono stati rilevati segni riconducibili a colpi d’arma da fuoco. Tra le altre ipotesi, restano in campo quella di un possibile avvelenamento, la presenza di sostanze nocive nell’ambiente oppure, anche se meno probabile, un’infezione virale. Proprio per escludere ogni rischio, sono stati avviati accertamenti di laboratorio.

I dubbi degli esperti: «Modalità anomala»

A sollevare ulteriori interrogativi è la disposizione dei corpi, ritenuta innaturale da chi studia i volatili. «I piccioni non muoiono uno accanto all’altro. Questi animali sono soliti cercare un angolino nascosto in cui andare a morire, in solitudine, un po’ come sono soliti fare gatti e conigli», ha spiegato un’ornitologa intervenuta sul posto. Alcuni esemplari, inoltre, presentavano segni traumatici, come un collo spezzato o un occhio rientrato, elementi che fanno ipotizzare un possibile intervento umano.

«Quando sono arrivata mi sono accorta subito che non c’erano segni di colpi da sparo, ma credo comunque che in queste morti sia coinvolta la mano dell’uomo», ha spiegato ancora l’esperta. Anche l’eventualità di un avvelenamento non spiegherebbe del tutto la concentrazione dei decessi nello stesso punto, considerando i tempi di azione delle sostanze tossiche. Le risposte definitive sono attese nei prossimi giorni, quando arriveranno gli esiti delle analisi tossicologiche e virologiche.

Foto copertina: Pixabay/Rocco Stoppoloni

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Madre e figlia avvelenate, i sospetti del primario e il trasferimento del padre: «Mi chiedevo: “perché il cuore non riparte?». Cosa è successo in ospedale

2.

Scattano le restrizioni per il carburante negli aeroporti di Linate, Venezia, Bologna e Treviso: a chi viene data la priorità

3.

Sofia Di Vico morta per l’allergia al latte si poteva salvare? La 15enne soccorsa dal padre e i sospetti sul ristorante: cosa c’era nel piatto

4.

Catturato il boss Roberto Mazzarella, tradito dal weekend al mare con la famiglia. La latitanza nella villa da 1.000 euro a notte: cosa nascondeva

5.

Don Mario scomparso da due settimane, il mistero sulla ventina di gatti costosissimi e la marijuana in parrocchia

leggi anche
animali libano 1
ESTERI

La crisi silenziosa degli animali domestici traumatizzati e abbandonati sotto le macerie dei bombardamenti in Libano

Di Roberta Brodini
Jonathan tartaruga anziana morta truffa
ESTERI

«Morta la tartaruga più anziana del mondo», ma il suo veterinario è vittima di una truffa crypto: il caso di Jonathan che ha beffato anche la Bbc

Di Ygnazia Cigna
raffaele sollecito
ATTUALITÀ

L’appello di Sollecito per gli animali. «Ho fatto 4 anni in carcere da innocente, per loro è molto peggio» – Il video

Di Alba Romano
paul conyngham rosie tumore vaccino mrna
TECNOLOGIA

«Così l’IA ha salvato la mia cagnolina da un tumore»

Di Alba Romano