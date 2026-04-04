Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'AquilaPasqua

Famiglia nel bosco, Nathan firma per una nuova casa (gratuita) a Palmoli, ma per ora rimarrà vuota: «Andrò ad abitarci solo dopo il ricongiungimento»

04 Aprile 2026 - 16:03 Cecilia Dardana
embed
famiglia nel bosco
famiglia nel bosco
Siglato il contratto di comodato gratuito della durata massima di due anni per l'alloggio comunale che dovrebbe favorire il ritorno dei figli. Il padre però non trasloca subito: «Per ora resto nel casolare a curare gli animali e l'orto». E a Pasqua sarà l'unico che potrà andare a trovare i bimbi

Una firma su un contratto di comodato gratuito e la consegna di un mazzo di chiavi segnano il primo passo concreto per il ritorno alla normalità della cosiddetta famiglia nel bosco. Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini attualmente ospiti in una comunità di Vasto, ha sottoscritto ieri mattina presso il comune di Palmoli il contratto per la concessione in comodato gratuito di un immobile comunale destinato a finalità sociali. Si tratta di una soluzione temporanea, della durata massima di due anni, pensata per offrire un ambiente idoneo ai minori mentre l’abitazione originaria viene messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario.

Com’è la nuova casa

L’alloggio, situato in contrada Fontelacasa, è una struttura essenziale: alimentata da pannelli fotovoltaici e priva di allacciamento al gas, dispone di due camere, cucina, bagno e uno spazio per il gioco. È il “ponte” necessario per superare la sospensione della responsabilità genitoriale decisa dal tribunale per i minorenni dell’Aquila dopo l’intossicazione da funghi e il successivo intervento dei servizi sociali. Nonostante la disponibilità immediata della nuova casa, Nathan ha scelto di non trasferirsi subito. La sua priorità resta la gestione della fattoria e l’attesa del via libera definitivo per riavere i figli. «Ci andrò ad abitare solo dopo il ricongiungimento – ha spiegato Nathan – per ora preferisco rimanere nel mio casolare. Devo prendermi cura degli animali, il cavallo, l’asinello, le galline e, tra un po’, anche dell’orto».

La gestione dei figli e la Pasqua

Le parole dell’uomo riflettono la volontà di mantenere le proprie radici in quella vita definita «essenziale», pur rispettando con rigore le prescrizioni delle autorità. Nathan continua a visitare i figli quasi ogni giorno: a lui i servizi sociali hanno riconosciuto la capacità di offrire una costante «assistenza morale in favore dei figli», rendendolo l’unico legame stabile per i bambini in questa fase di transizione. Mentre il Comune di Palmoli, guidato dal sindaco Giuseppe Masciulli, ha garantito supporto economico anche per la scuola parentale e il doposcuola, la posizione della madre resta più complessa. Catherine Birmingham si trova ancora nel casolare isolato, in attesa di disposizioni per poter incontrare nuovamente i bambini dopo l’allontanamento dalla comunità avvenuto lo scorso marzo. Con l’avvicinarsi della Pasqua, la famiglia resta spezzata a metà: Nathan sarà l’unico a poter trascorrere la festività con i piccoli, in attesa che la nuova casa possa finalmente accoglierli tutti insieme.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Madre e figlia avvelenate, i sospetti del primario e il trasferimento del padre: «Mi chiedevo: “perché il cuore non riparte?». Cosa è successo in ospedale

2.

Scattano le restrizioni per il carburante negli aeroporti di Linate, Venezia, Bologna e Treviso: a chi viene data la priorità

3.

Sofia Di Vico morta per l’allergia al latte si poteva salvare? La 15enne soccorsa dal padre e i sospetti sul ristorante: cosa c’era nel piatto

4.

Catturato il boss Roberto Mazzarella, tradito dal weekend al mare con la famiglia. La latitanza nella villa da 1.000 euro a notte: cosa nascondeva

5.

Don Mario scomparso da due settimane, il mistero sulla ventina di gatti costosissimi e la marijuana in parrocchia

leggi anche
catherine birmingham nathan trevallion famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Nathan apre al doposcuola ma Catherine crolla: «Non dormo, i miei figli sono malati e soli»

Di Cecilia Dardana
famiglia del bosco libro
ATTUALITÀ

Famiglia del bosco, mamma Catherine pubblica un libro sulla loro scelta di vita alternativa

Di Alba Romano
famiglia bosco senato
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «Abbiamo scelto la cultura italiana». Ma la lettera è in inglese – Il video

Di Luca Graziani
Mamma della famiglia del bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, la resa di Catherine: «Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste»

Di Alba Romano
giorgia meloni si elly schlein no
POLITICA

Referendum giustizia, la doppia intervista a La7, Meloni: «Risolviamo problemi come la famiglia nel bosco», Schlein: «Vogliono accentrare i poteri al governo»

Di Federico D’Ambrosio
matteo salvini nathan famiglia nel bosco
POLITICA

Salvini e gli auguri al papà Nathan della famiglia nel bosco

Di Stefania Carboni
rita de crescenzo famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Rita De Crescenzo e la visita a Palmoli dalla famiglia nel bosco: tra strette di mano al sindaco ai TikTok con Al Bano – Il video

Di Stefania Carboni
Famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

«Perché la famiglia nel bosco può già tornare unita», le accuse nel ricorso ai servizi sociali: «La madre trattata come una donna difettosa». Lei scrive ai giudici

Di Giovanni Ruggiero