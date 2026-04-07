Casini e la guerra in Iran: «Rischiamo un Covid-bis»

L'ex presidente della Camera: il patto di stabilità? Non ci sono alternative a sospenderlo

Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e oggi senatore eletto come indipendente nelle liste del Pd, sostiene in un dialogo con La Stampa che «fino a qualche tempo fa, si poteva pensare che l’inaffidabilità di Trump fosse calcolata, nascondesse un disegno. Ora invece mi pare chiaro che l’inaffidabilità è tale, punto e basta». Poi aggiunge: «Trump l’ha gestita in modo pernicioso, per l’America prima di tutti. Al netto dei suoi giochi di Borsa, è stato un disastro politico totale: il regime iraniano, riuscendo a tenere testa allo strapotere americano e israeliano, anziché indebolirsi si è rafforzato».

E sulla Nato: «È incredibile che prima imponga agli alleati questa guerra, e poi pretenda solidarietà. Ma credo che la minaccia di lasciare la Nato sia solo una sceneggiata: in realtà, si indebolirebbe l’America per prima». E ancora sul Patto di Stabilità: «Vedremo che sviluppi ci saranno oggi, ma se la situazione va avanti così, anche altri lo chiederanno, con più o meno forza a seconda della situazione dei propri conti pubblici. E penso che non ci sarà alternativa a sospenderlo: rischiamo una situazione da Covid bis».