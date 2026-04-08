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In arrivo un’ondata di aria fresca: ecco quando finirà questo caldo precoce

08 Aprile 2026 - 20:05 Chiara Pancari
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L’anticiclone che ha garantito sole e temperature anomale sta per cedere il passo a correnti più fredde dai Balcani e a una perturbazione in arrivo dalla Francia

Secondo i meteorologi, tra venerdì e sabato l’Italia sarà colpita da correnti fredde provenienti da nord-est. Queste correnti si dirigeranno principalmente verso i Balcani e l’Europa centro-orientale, e avranno effetti molto limitati sul Mediterraneo. Nella giornata di venerdì le nubi si addenseranno sulle Alpi orientali mentre altrove il tempo resterà stabile, con una prevalenza di sole. Si avvertirà soltanto un lieve calo delle temperature, in particolare sulle regioni adriatiche e al Nord, ma senza che questo porti a un peggioramento significativo del tempo. Sabato la situazione rimarrà simile: il sole continuerà a splendere sulla maggior parte delle regioni, anche se non mancheranno annuvolamenti mattutini in Liguria e nubi sparse tra il basso Piemonte e l’Emilia Romagna. Nel pomeriggio, qualche addensamento potrà interessare anche le zone interne delle Marche e dell’Abruzzo, già colpito dal maltempo nei giorni scorsi.

Il peggioramento di domenica

La novità più rilevante riguarda la giornata di domenica, quando una perturbazione proveniente dalla Francia cercherà di entrare in Italia. Non sarà un fronte particolarmente violento, ma riuscirà a portare qualche pioggia sul Piemonte, sulla Lombardia e sull’alta Toscana e un cielo nuvoloso al Sud e sulle isole. Il lieve calo delle temperature è atteso in tutta Italia.

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