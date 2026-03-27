Lombardia, raffiche a 80 km/h: tetti danneggiati e parchi chiusi. Ecco quando potrebbero finire

Parchi sbarrati a Monza e Saronno, danni alle strutture sportive e tetti pericolanti: il bilancio del maltempo e le previsioni meteo fino a domenica 29 marzo

In Lombardia l’allerta per il vento forte resta massima dopo che raffiche fino a 80 km/h hanno sradicato alberi e scoperchiato tetti tra Milano, Monza e Saronno. Mentre la Protezione Civile mantiene il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 marzo, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza strade e parchi pubblici.

Raffiche a 80 km/h in Lombardia: tetti scoperchiati e parchi chiusi

Secondo i dati di Arpa Lombardia, le raffiche critiche di giovedì 26 marzo hanno toccato punte da 79 km/h a 129.6 km/h (registrate a Canzo, Como), impegnando duramente le squadre di soccorso. A scopo precauzionale, molti comuni come Monza, Saronno e Lainate hanno ordinato la chiusura immediata di parchi pubblici e cimiteri.

Un albero caduto sulle auto posteggiate in viale Papiniano a Milano, 26 marzo 2026. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

A Lainate, in particolare, è stato interdetto l’accesso anche al parco storico per evitare incidenti legati alla caduta di rami. Le autorità raccomandano di monitorare i canali ufficiali per le riaperture previste nelle prossime ore.

Da Saronno a Gerenzano: i danni nell’hinterland

I danni più significativi si sono registrati nell’area di Saronno. Presso le strutture dello stadio del Fbc Calcio, la furia del vento ha fatto volare coperture e panchine. A Gerenzano, il centro cittadino (via XX Settembre) è stato chiuso al traffico per un tetto pericolante che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

Si segnalano episodi critici anche a Caronno Pertusella e Venegono Superiore, dove un grosso ramo è precipitato su alcune auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria. In tutti i casi citati, fortunatamente, non risultano persone ferite.

Le raccomandazioni della Protezione Civile: cosa fare

Il Centro funzionale monitoraggio rischi ha diramato una serie di norme di comportamento per limitare i rischi durante l’allerta meteo:

Evitare le aree verdi: Non frequentare strade alberate o parchi per il rischio di crolli improvvisi.

Non frequentare strade alberate o parchi per il rischio di crolli improvvisi. Sicurezza domestica: Chiudere finestre e balconi, mettendo al sicuro oggetti che potrebbero volare via.

Chiudere finestre e balconi, mettendo al sicuro oggetti che potrebbero volare via. Distanza di sicurezza: Tenersi lontani da pali, impalcature, tettoie precarie e cartelloni pubblicitari.

Tenersi lontani da pali, impalcature, tettoie precarie e cartelloni pubblicitari. Guida prudente: Per chi è al volante, rallentare ed evitare di fermarsi sotto ponti o alberi secolari.

Previsioni weekend: quando finisce l’allerta vento?

Oggi, venerdì 27 marzo, il meteo volge al bello ma il vento resta protagonista in negativo. Le raffiche potrebbero toccare i 50 km/h nelle ore centrali, mentre nelle zone delle Alpi e Prealpi fino a 60-80 km/h, confermando l’allerta gialla per tutta la mattinata.

La svolta potrebbe arrivare sabato 28 marzo, quando l’intensità delle correnti dovrebbe calare drasticamente su tutta la Lombardia, lasciando spazio a un clima decisamente più mite e stabile.

Il fine settimana, secondo le previsioni, potrebbe chiudersi con una domenica 29 marzo di calma, segnando la possibile fine dell’emergenza.