La serie cult “The studio” accoglie nel cast Madonna: la regina del pop si prenderà in giro sul progetto di un biopic davvero esistito

Il biopic su Madonna è un progetto realmente esistito e che potrebbe essere preso in mano presto da Netflix

The studio è stata certamente una delle più belle sorprese arrivate dal mondo delle serie tv. La storia, ideata, diretta ed interpretata da Seth Rogen, nuova abbagliante stella del panorama comico americano, racconta la vita dei Continental Studios, storica casa di produzione hollywoodiana che tenta di rifondarsi per salvarsi dalla chiusura. Per questo molti l’hanno paragonata a Boris, cult italiano che riprende la vita dietro la realizzazione di una soap opera all’italiana. The studio, serie vincitrice di 13 Emmy e 2 Golden Globe, porta questa visione ironica della vita nel backstage del cinema fino ai più alti livelli possibili, quelli per cui Martin Scorsese, Charlize Theron, Zoë Kravitz e il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, per restituire il livello, partecipano interpretando se stessi e prendendosi sonoramente in giro.

Madonna

Anche per questo la seconda stagione della serie è particolarmente attesa dal pubblico di AppleTv. Da oggi un po’ di più dopo l’annuncio di due puntate in cui comparirà nei panni di se stessa la regina del pop Madonna. Madonna Louise Veronica Ciccone, 67 anni, non appare in televisione da quando ha girato un cameo in Will & Grace nel 2003, e non ha recitato in un film dal disastroso remake di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto del 2002. Quello che Rogen ha realizzato si può considerare infatti un vero colpaccio: due puntate con una delle più importanti icone pop della storia.

Il biopic fallito

In queste due puntate verrà ripresa la storia vera del biopic di Madonna che non si riesce a realizzare. Nel 2021 la Universal Pictures si è aggiudicata un’asta tra più studi per realizzare un film sulla vita della cantante, che avrebbe anche, da contratto, co-scritto il film e lo avrebbe anche diretto. Julia Garner, la star vincitrice di un Emmy per Inventing Anna e Ozark, si è aggiudicata la parte nel 2022, dopo estenuanti selezioni nell’ambito di quello che è stato definito da Variety come un «campo d’addestramento» di canto e ballo. Il film avrebbe ripercorso la vita di Madonna dai suoi umili inizi nel Michigan fino alla sua maturazione artistica nella New York degli anni ’80, culminando con l’uscita nel 1998 di Ray of Light, il disco della consacrazione definitiva. La realizzazione di un film che manderebbe in visibilio svariati milioni di fan nel mondo fu accantonata nel 2023, quando Madonna fu convinta dal suo manager, Guy Oseary, a realizzare un tour mondiale. Nel frattempo sono scaduti i termini del contratto con la Universal così pare che il progetto sia passato in mano a Netflix, che lo avrebbe affidato a John Levy, produttore esecutivo e regista di Stranger Things.

La partecipazione a The studio

Nell’universo alternativo di The studio il biopic su Madonna è ancora in ballo, i protagonisti vogliono promuovere il progetto alla Mostra del Cinema di Venezia, per questo due settimane fa la cantante e Julia Garner, che non farà certamente parte del progetto vero di Netflix, sono state individuate dai paparazzi in laguna. Ma oggi nel mondo dello showbiz americano gli applausi sono tutti per Seth Rogen, capace di convincere Madonna a prendersi in giro su un progetto che è da considerarsi comunque ancora sull’orlo del fallimento e alla quale però lei è particolarmente legata.