George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala Harris

L'attore e regista non ha dubbi sul definire un «crimine di guerra» la sola minaccia lanciata dal presidente americano di «cancellare la civiltà iraniana». L'amarezza sulla sconfitta alle ultime presidenziali, per cui si è speso tanto. «Ecco cosa abbiamo sbagliato»”

George Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati dalla Fondazione Crc insieme alla Clooney Foundation for Justice nel palazzetto dello sport cuneese. L’attore ha puntato il dito contro chi vuole smantellare le istituzioni internazionali, pur non citando esplicitamente Donald Trump: «Se c’è qualcuno che dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra», ha detto, aggiungendo che si può sostenere una visione conservatrice, «ma ci deve essere un confine alla decenza». Clooney si è detto preoccupato anche sulle minacce all’Alleanza atlantica, perché «la Nato ha fatto sì che l’Europa ma anche il resto del mondo siano stati sicuri. Smantellare un’istituzione come questa mi preouccpa. Oltre a molti errori, gli Usa credo abbiano fatto anche molte cose straordinarie».

Il ritiro di Trump e l’errore fatale dei Dem

Parlando delle presidenziali del 2024, Clooney non ha nascosto l’amarezza: «Non è un grande momento per la storia americana», ha ammesso. Sul suo ruolo nella rinuncia di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca a favore della vice Kamala Harris, l’attore ha spiegato di aver scritto quell’editoriale consapevole delle conseguenze. «Sapevamo cosa stavamo facendo e che avremmo perso con uno scarto enorme, eravamo con le spalle al muro», ha detto, precisando che il vero errore è stato non aver organizzato le primarie per scegliere un nuovo candidato democratico.

Diritti sul set e libertà di stampa: cosa è cambiato dopo il caso Weinstein

Clooney ha toccato anche il tema dei diritti nel mondo del cinema, ricordando che all’inizio della sua carriera «i registi e i produttori erano gentaglia» e le attrici venivano trattate peggio di tutti. Dopo il caso Weinstein, secondo l’attore, le cose sono migliorate. Ha poi rivendicato il lavoro della sua fondazione, dicendosi orgoglioso di aver contribuito alla liberazione di oltre cento giornalisti detenuti nel mondo: «Non si può difendere la democrazia senza proteggere chi dice la verità». Sul rapporto tra Trump e la stampa, ha glissato con una battuta: «Certamente non è elegante, ma d’altra parte tutti i governi hanno un cattivo rapporto con la stampa».