In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione

Per riceverlo si devono possedere alcuni requisiti. La misura annunciata dal governatore Occhiuto per arginare la fuga di cervelli

Non funziona come il reddito di cittadinanza, anche perché per ottenerlo bisogna dimostrare due cose: la prima di avere gli esami in regola e con voti alti, la seconda di voler conseguire la propria laurea in un ateneo calabrese. Il «reddito di merito» è un contributo dal valore mensile fino a mille euro destinato agli studenti universitari che scelgono di studiare nelle università della regione Calabria (sono tre quelle statali, con sedi distribuite tra Rende, in provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria). Una misura annunciata oggi dal governatore, Roberto Occhiuto. «Ho voluto riunire la Giunta regionale per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente — ha dichiarato —. Il mio governo ha dato il via libera alla delibera che istituisce in Calabria il “reddito di merito”. Ne avevo parlato in campagna elettorale, immaginandolo inizialmente per le matricole. Abbiamo deciso, però, di estendere la misura a tutti gli studenti universitari calabresi».

La misura attiva dal prossimo anno accademico

«Dunque, dal prossimo anno accademico, gli studenti calabresi che frequenteranno le università regionali, con una media alta e in regola con il proprio percorso di studi, riceveranno un contributo mensile di 1.000 euro, liberamente utilizzabile», ha spiegato il governatore. Mercoledì prossimo, in Cittadella, sarà firmato un Protocollo d’Intesa con i rettori delle Università per rendere operativa la misura. «È un investimento concreto sul capitale umano della Calabria, perché il futuro della Regione passa anche attraverso la capacità che avremo nei prossimi decenni di trattenere e valorizzare i nostri migliori talenti», ha dichiarato Occhiuto.