Giorgia Meloni in Parlamento: «Il no al referendum ci ha riaccesi. Fango su mio padre morto, Antimafia indaghi anche su FdI. Con gli Usa testardamente unitari» – La diretta

La presidente del Consiglio interviene prima alla Camera e quindi al Senato. Sono previsti gli interventi dell'opposizione ma non repliche di Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenta alla Camera (nel primo pomeriggio è attesa in Senato) per una informativa urgente sulla situazione in Iran in un quadro complesso e ancora in evoluzione. Ieri, ha scelto di prendere le distanze con maggiore forza di quanto accaduto in passato dagli attacchi di Israele in Libano, specie perché, per l’ennesima volta, è stato colpito anche il contingente Unifil a guida Italiana. Meloni ha scelto di centrare una parte del suo intervento alle questioni di politica interna, e in particolare al rilancio del governo dopo il referendum bocciato sulla riforma della giustizia.