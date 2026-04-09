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Prof accoltellata a Trescore, il gip ha deciso sul 13enne: andrà in una comunità

09 Aprile 2026 - 19:21 Stefania Carboni
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13enne accoltella prof a Trescore
13enne accoltella prof a Trescore
Il minore ritenuto socialmente pericoloso. La decisione in base alla relazione degli neuropsichiatri che seguono il ragazzo, non imputabile per tentato omicidio

Andrà in comunità il 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi, nei corridori di una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il gip del Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto la misura di sicurezza per lo studente che il 25 marzo ha aggredito la docente con un coltello, condividendo l’aggressione su una chat Telegram. Per il giovane, ritenuto pericoloso socialmente, è stato deciso il collocamento in una struttura adeguata sulla base della relazione degli specialisti della Neuropsichiatria che seguono il minore, non imputabile per il tentato omicidio.

La situazione e i due processi paralleli

Il giovanissimo, che nel suo testamento rivendicava la sua imminente vendetta, non avrebbe mostrato segni di pentimento nei giorni successivi al gesto. Aveva comprato il coltello su Amazon e preso la pistola scacciacani al padre, separato dalla mamma. A casa della mamma, i carabinieri insieme agli artificieri avevano trovato acetone e altre sostanze potenzialmente esplosive. Sostanze ugualmente trovate, anche se in misura minore, anche a casa del papà. La decisione del gip arriva nell’ambito penale mentre il fascicolo del procedimento civile va avanti, con il tredicenne affidato ora a un curatore speciale e ai servizi sociali.

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