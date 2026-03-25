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Chiara Mocchi, chi è la professoressa accoltellata: la passione per le lingue e quei video per parlare con i giovani

25 Marzo 2026 - 15:01 Alba Romano
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chiara mocchi
chiara mocchi
Appassionata di lingue straniere, nello specifico il francese, aveva aperto un canale Youtube

Chiara Mocchi è stata accoltellata nella sua scuola a Trescore Balneario, nel bergamasco, stamane da un alunno 13enne. Secondo quanto riporta Repubblica ha lavorato per diversi anni alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo come lettrice del dipartimento di francese e poi si è spostata alle medie. Ha 57 anni e ha all’attivo un canale YouTube, dove registrava alcune lezioni e sponsorizzava le iniziative della scuola. Ferita gravemente, non è in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata.

«Un’insegnante bravissima, gentile e preparata»

«La professoressa Mocchi è davvero un’insegnante bravissima e molto a modo. Non possiamo credere a quanto è successo». «Un’insegnante bravissima, gentile, preparata. L’adorano tutti», è il commento dei genitori dei suoi alunni. In queste ore i carabinieri di Bergamo e la polizia locale di Seriate con un team di psicologi stanno supportando i ragazzi della 3 A, compagni del 13enne autore dell’aggressione.

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