Chiara Mocchi, chi è la professoressa accoltellata: la passione per le lingue e quei video per parlare con i giovani

Appassionata di lingue straniere, nello specifico il francese, aveva aperto un canale Youtube

Chiara Mocchi è stata accoltellata nella sua scuola a Trescore Balneario, nel bergamasco, stamane da un alunno 13enne. Secondo quanto riporta Repubblica ha lavorato per diversi anni alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo come lettrice del dipartimento di francese e poi si è spostata alle medie. Ha 57 anni e ha all’attivo un canale YouTube, dove registrava alcune lezioni e sponsorizzava le iniziative della scuola. Ferita gravemente, non è in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata.

«Un’insegnante bravissima, gentile e preparata»

«La professoressa Mocchi è davvero un’insegnante bravissima e molto a modo. Non possiamo credere a quanto è successo». «Un’insegnante bravissima, gentile, preparata. L’adorano tutti», è il commento dei genitori dei suoi alunni. In queste ore i carabinieri di Bergamo e la polizia locale di Seriate con un team di psicologi stanno supportando i ragazzi della 3 A, compagni del 13enne autore dell’aggressione.