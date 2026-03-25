Bergamo, studente di terza media accoltella la prof a scuola: è gravissima

Il fatto è accaduto all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. Il 13enne è stato fermato, sulla maglia la scritta "Vendetta"

Uno studente di 13 anni ha accoltellato la professoressa di francese 57enne Chiara Mocchi davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), dove ci sono elementari e medie, prima dell’inizio delle lezioni. La docente è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove sta per essere operata d’urgenza. È in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo.

L’aggressione

Il ragazzo – scrive la Repubblica – si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta “Vendetta”, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia – racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. Sappiamo che solo tre ragazzi hanno assistito al fatto», hanno raccontato i genitori di alcuni studenti al Corriere di Bergamo.

Valditara: «Fatto di una gravità sconvolgente»

«Quanto accaduto presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario è un fatto di una gravità sconvolgente», ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara che esprime «la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani», dichiara. Secondo il ministro servono «misure necessarie da accompagnare a quelle che già abbiamo avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica», ha concluso Valditara.

Foto copertina: ANSA/MICHELE MARAVIGLIA | L’esterno dell’Istituto comprensivo a Trescore Balneari, 25 marzo 2026