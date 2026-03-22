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Milano, ragazza accoltellata all’addome per strada: l’ipotesi di una lite iniziata in casa

22 Marzo 2026 - 18:26 Alba Romano
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ambulanza
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La vittima è una donna di 31 anni, che è riuscita a chiamare i soccorsi da ferita

Una donna è stata trovata con una ferita da arma da taglio all’addome, probabilmente inferta con un coltello al culmine di una lite. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo, a Milano, in via Livraghi, nella zona di Villa San Giovanni. La vittima è una ragazza di 31 anni ed è stata soccorsa. A chiedere aiuto, pochi minuti prima delle 14, sarebbe stata la stessa vittima, che ha contattato i soccorsi facendo scattare l’intervento in codice rosso del 118 e delle volanti della polizia.

L’ipotesi della lite in casa

All’arrivo dei sanitari, la donna era cosciente e in grado di parlare. Secondo quanto riferito agli agenti, sarebbe stata colpita da un uomo con un’arma da taglio al termine di una lite iniziata, con ogni probabilità, all’interno di un appartamento. Dopo le prime cure sul posto, la 31enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda.

Caccia all’aggressore

Sull’episodio sono in corso le indagini della questura di Milano, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica e a rintracciare il presunto responsabile, al momento irreperibile. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il contesto della lite e i rapporti tra la vittima e l’aggressore, mentre restano ancora aperti diversi interrogativi sull’accaduto.

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