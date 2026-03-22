Aveva detto «Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin» all’ex fidanzata 17enne: condannato a 10 mesi

La pena è stata sospesa in via condizionale, subordinata al pagamento di un risarcimento pari a 4mila euro. Nella sentenza è stato riconosciuto il reato di molestie e minacce aggravate

Aveva detto alla compagna di 17 anni che l’avrebbe sfigurata con l’acido e che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel 2023. Dietro quelle parole ci sarebbe un 21enne che è finito a processo per stalking. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, nella precedente udienza il pubblico ministero aveva richiesto l’assoluzione, evidenziando come nelle chat tra i due – risalenti al 2023 e al 2024 – emergessero comportamenti reciproci fatti di minacce, tradimenti e un controllo ossessivo. Una ricostruzione che però non è stata accolta dalla giudice Giulia Zecchinon, la quale ha ribaltato l’impostazione accusatoria e ha condannato il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, a dieci mesi e quindici giorni di reclusione.

Il pagamento di un risarcimento pari a 4mila euro

La pena è stata sospesa in via condizionale, subordinata al pagamento di un risarcimento pari a 4mila euro. Nella sentenza non è stato riconosciuto il reato di stalking, ma quello di molestie e minacce aggravate, in considerazione del fatto che la vittima era minorenne. La giudice ha inoltre disposto la scarcerazione dell’imputato, che si trovava agli arresti domiciliari da nove mesi.

Le aggressioni passate, la richiesta di assoluzione

La vittima aveva raccontato di essere stata aggredita dopo alcune accese discussioni. L’ex l’avrebbe spinta a terra per poi tirarle un pugno e stringerle il collo con le mani. Una volta invece, nel cuore della notte, avrebbe colpito da fuori con una spranga la finestra della camera della ragazza, dicendole che l’avrebbe «bruciata» assieme a un suo amico. «Considero grave la richiesta di assoluzione del pubblico ministero – fa sapere Sara Barbesi, l’avvocata della vittima costituitasi parte civile -. Gli episodi di violenza di genere sono evidenti e la mia assistita non ha denunciato l’ex per arricchirsi, ma perché era davvero spaventata. Il fatto che rispondesse ai messaggi dell’imputato o che lo cercasse, non esclude la condotta penale», ha dichiarato. Gli avvocati del 21enne fanno sapere, invece, che presenteranno ricorso in appello. «Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza fra 70 giorni, ma puntiamo all’assoluzione».