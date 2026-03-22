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Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: coivolti altri edifici, ci sono feriti gravi

22 Marzo 2026 - 13:49 Ugo Milano
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Vigile fuoco
Vigile fuoco
Sul posto vigili del fuoco e polizia. Indagini in corso

Paura a Piana del Sole, nel quadrante sud ovest di Roma. Una palazzina è crollata a causa di un’esplosione che ha interessato anche altri edifici, tra via Tavagnasco e via Castellinaldo. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano diversi feriti gravi e una settantina di persone in strada. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto, anche se al momento l’ipotesi più plausibile – scrivono i media locali – è che l’esplosione sia stata provocata da una fuga di gas. Si tratta comunque di valutazioni preliminari, ancora al vaglio degli investigatori. Secondo alcuni testimoni, nella zona si è udito un forte boato.

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