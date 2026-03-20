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Roma, crolla casolare: due morti. L’ipotesi: «Stavano preparando un ordigno»

20 Marzo 2026 - 16:10 Stefania Carboni
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casolare parco degli acquedotti
casolare parco degli acquedotti
L'esplosione all'alba. Gli inquirenti stanno seguendo la pista anarchica. Le vittime erano del gruppo di Alfredo Cospito

Sono due anarchici le vittime morte dell’esplosione nel casolare del parco degli Acquedotti a Roma avvenuto questa mattina. Secondo quanto apprende LaPresse i due morti sono Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, appartenenti entrambi al gruppo di Alfredo Cospito. Entrambi sarebbero esponenti di spicco del mondo anarchico. È in corso l’identificazione ufficiale delle vittime anche attraverso alcuni tatuaggi.

L’ipotesi della bomba artigianale

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Digos di Roma e dei vigili del fuoco, secondo quanto apprende l’agenzia, ci sarebbe anche quella che le vittime stessero fabbricando un ordigno artigianale. Le indagini proseguono.

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