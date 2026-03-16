Iran, Trump: «La Nato ci deve aiutare a Hormuz, altrimenti il suo futuro sarà negativo» – La diretta
Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino».
Trump: abbiamo contattato 7 paesi. Il Giappone dice no
Il presidente ha affermato di aver contattato «circa sette Paesi» per avere un aiuto sull’Iran, ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. «Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte», ha aggiunto. Intanto il Giappone ha dichiarato di non prendere in considerazione operazioni di sicurezza marittima per lo Stretto di Hormuz. «Nell’attuale situazione con l’Iran, al momento non stiamo prendendo in considerazione l’avvio di un’operazione di sicurezza marittima», ha dichiarato il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi al parlamento.
La trattativa con l'Iran
Gli Usa sono in trattative con l’Iran, mentre la guerra entra nella sua terza settimana, ma Teheran non è ancora pronta per un accordo di chiusura delle ostilità. «Sì, stiamo parlando con loro», ha replicato il presidente Donald Trump ai giornalisti sull’Air Force One, senza tuttavia specificare la natura dei colloqui, a una domanda sull’esistenza di iniziative diplomatiche in corso per porre fine al conflitto estesosi in tutto il Medio Oriente. “Ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino”, ha aggiunto Trump. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato colloqui in corso con gli Usa. Il ministro degli Esteri iraniano aveva precedentemente negato che fossero in corso colloqui con gli Stati Uniti. Trump ha affermato di non essere sicuro di voler raggiungere un accordo per porre fine alla guerra «perché, prima di tutto, nessuno sa con chi si ha a che fare, dato che la maggior parte della loro leadership è stata uccisa». La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei e decine di altri funzionari iraniani sono morti il primo giorno degli attacchi israeliani-americani, il 28 febbraio. Trump ha tuttavia insistito sul fatto che «vogliono a tutti i costi raggiungere un accordo».
Trump contro Starmer
Trump esprime frustrazione per la risposta della Gran Bretagna alla sua richiesta di mobilitazione in Iran. Il tycoon, che domenica ha parlato col premier Keir Starmer, ha detto che «il Regno Unito potrebbe essere considerato l’alleato numero uno, quello con la storia più lunga e così via: eppure, quando ho chiesto loro di intervenire, si sono rifiutati». E non appena «abbiamo praticamente annullato la capacità di minaccia dell’Iran, loro hanno detto: ‘Beh, allora invieremo due navi’. E io ho risposto: ‘Abbiamo bisogno di queste navi prima di vincere, non dopo aver vinto’», ha detto Trump in un’intervista al Financial Times.
Petrolio, prezzi in salita
I prezzi del petrolio hanno continuato a salire all’apertura dei mercati asiatici con entrambi i benchmark in rialzo a causa della guerra in Medio Oriente che sta interrompendo le forniture globali. Il Brent sale dell’1%, poco sopra i 104 dollari al barile dopo aver toccato i 106 dollari, il Wti avanza dello 0,6% a 99,2 dollari al barile.
Donald Trump avverte la Nato
Donald Trump avverte la Nato, minacciando un futuro “molto negativo” se gli alleati degli Stati Uniti non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. E’ il messaggio schietto e diretto del tycoon alle nazioni europee perché si uniscano al suo sforzo bellico in Iran, contenuto in un’intervista rilasciata domenica al Financial Times. «È assolutamente opportuno che coloro che traggono beneficio dallo Stretto contribuiscano a garantire che lì non accada nulla di male», ha detto Trump, nella intervista al Ft di 8 minuti, sostenendo che Europa e Cina dipendono fortemente dal petrolio proveniente dal Golfo, a differenza degli Usa Uniti. «Se non ci sarà alcuna risposta, o se la risposta sarà negativa, credo che ciò sarà molto dannoso per il futuro della Nato», ha minacciato.
I commenti di Trump arrivano all’indomani dell’appello a Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Gran Bretagna perché si uniscano allo sforzo congiunto per sbloccare lo Stretto in cui transita il 20% del petrolio mondiale. Nonostante l’avvertimento, Trump si è mostrato scettico sulla possibilità che gli alleati degli Usa accolgano le sue richieste di aiuto. «Abbiamo un’organizzazione chiamata Nato. Siamo stati molto generosi. Non eravamo tenuti ad aiutarli per la questione dell’Ucraina. L’Ucraina dista migliaia di chilometri da noi, eppure li abbiamo aiutati. Ora vedremo se saranno loro ad aiutare noi. Perché sostengo da tempo che noi ci saremo per loro, ma loro non ci saranno per noi. E non sono affatto sicuro che, alla prova dei fatti, ci saranno», ha rincarato il tycoon.
Alla domanda su quale tipo di aiuto gli fosse necessario, Trump ha risposto: «Qualsiasi cosa serva». Ha poi aggiunto che gli alleati dovrebbero inviare dragamine, navi di cui l’Europa possiede un numero decisamente superiore rispetto agli Stati Uniti. Voleva inoltre «persone in grado di neutralizzare alcuni elementi ostili che si trovano lungo la costa iraniana». Trump ha lasciato intendere di volere squadre di commando europee o altro supporto militare per eliminare gli iraniani che stanno creando «disturbi» nel Golfo utilizzando droni e mine navali. «Li stiamo colpendo molto duramente», ha detto. «Non gli resta altro che creare qualche piccolo problema nello Stretto. Tuttavia, questi Paesi ne traggono beneficio e dovrebbero aiutarci a sorvegliarlo. Noi li aiuteremo. Ma dovrebbero esserci anche loro. In fondo, serve molta gente per tenere d’occhio pochi individui», ha concluso.
Le compagnie petrolifere a Trump: la crisi peggiorerà
Le compagnie petrolifere americane hanno recapitato un messaggio cupo ai funzionari dell’amministrazione Trump: è probabile che la crisi energetica legata alla guerra in Iran sia destinata a peggiorare. In una serie di riunioni tenutesi mercoledì alla Casa Bianca e in recenti colloqui con i segretari all’Energia Chris Wright e agli Interni Doug Burgum, gli amministratori delegati di Exxon Mobil, Chevron e ConocoPhillips hanno avvertito – ha riferito il Wall Street Journal – che le interruzioni ai flussi energetici in uscita dallo Stretto di Hormuz avrebbero continuato a generare volatilità nei mercati energetici globali.