Iran, Trump: «La Nato ci deve aiutare a Hormuz, altrimenti il suo futuro sarà negativo» – La diretta

I petrolieri avvertono il presidente: la crisi energetica peggiorerà. Lui richiama gli alleati e minaccia Starmer. Ma intanto il Giappone gli dice di no

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino».