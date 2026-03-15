Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ESTERIFotoGazaMedio OrientePalestinaVideo

Tempesta di sabbia colpisce Gaza, gli edifici e le strade avvolti da una nube arancione. Danneggiate le tende dei palestinesi sfollati – I video

15 Marzo 2026 - 12:01 Ygnazia Cigna
embed
In molte aree la visibilità è quasi nulla e complica ulteriormente la situazione della popolazione

Una violenta tempesta di sabbia ha colpito la Striscia di Gaza, riducendo drasticamente la visibilità e aggravando le già difficili condizioni della popolazione. Il ministero dell’Interno gestito da Hamas ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, soprattutto le persone affette da problematiche respiratorie. Le immagini che arrivano dalla Striscia mostrano edifici e strade avvolti da una fitta nube color arancione, mentre forti raffiche di vento sollevano grandi quantità di sabbia. In molte aree la visibilità è quasi nulla, situazione che complica ulteriormente la vita degli sfollati che vivono negli accampamenti sparsi nel territorio.

L’allarme di Emergency: «Non succedeva da anni»

A raccontare l’impatto della tempesta sono anche gli operatori di Emergency. «Erano anni che una tempesta di questa intensità non colpiva il Paese», spiegano. «Anche la nostra clinica di assistenza primaria ha subito danni. Una parte del tendone della sala d’attesa è stata divelta e la sabbia è entrata all’interno della struttura». La tempesta ha colpito duramente anche i campi per sfollati. Molte tende sono state danneggiate dal vento e dalla sabbia, peggiorando condizioni già estremamente precarie. «È l’ennesimo colpo per una popolazione stremata», sottolineano gli operatori. «Molte famiglie sono costrette a vivere in tende costruite con mezzi di fortuna, con enormi difficoltà nell’accesso ai servizi igienici e senza beni di prima necessità», concludono.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran alza il tiro sugli americani, droni e missili su Riad e Baghdad. Gli Usa: «Lasciate l’Iraq». E Trump prova a «reclutare» la Cina per Hormuz – La diretta

2.

Iran, Trump fa bombardare l’isola di Kharg

3.

Trump «ha rifiutato» l’offerta di Putin sull’uranio di Teheran in Russia. «Usa all’assalto dell’isola di Kharg»: navi e marines verso lo snodo del petrolio iraniano – La diretta

4.

Chi ha colpito la nave russa Arctic Metagaz

5.

Perché la Spagna dice no a Trump e Netanyahu

leggi anche
influencer-israele-gaza-non-pagati-cause
ESTERI

Chiamano gli influencer per fare propaganda su Gaza, ma ancora non li pagano: parte la causa contro Netanyahu

Di Alba Romano
tunisi fermo attivisti global sumud flotilla
ESTERI

Fermati a Tunisi cinque attivisti della Global Sumud Flotilla: «Ma la missione continua»

Di Ugo Milano
ESTERI

Attivisti proPal aggrediti dalla polizia in Tunisia, lo sconcerto della Global Sumud Flotilla: «Non capiamo cosa sia successo» – Il video

Di Diego Messini
sanremo celentano tifa ermal meta
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, l’endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: «Impossibile che tu non vinca». La risposta del cantante

Di Ygnazia Cigna
FACT-CHECKING

Questo video non mostra una bomba termobarica israeliana su Gaza

Di Juanne Pili