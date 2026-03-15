Tempesta di sabbia colpisce Gaza, gli edifici e le strade avvolti da una nube arancione. Danneggiate le tende dei palestinesi sfollati – I video

In molte aree la visibilità è quasi nulla e complica ulteriormente la situazione della popolazione

Una violenta tempesta di sabbia ha colpito la Striscia di Gaza, riducendo drasticamente la visibilità e aggravando le già difficili condizioni della popolazione. Il ministero dell’Interno gestito da Hamas ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, soprattutto le persone affette da problematiche respiratorie. Le immagini che arrivano dalla Striscia mostrano edifici e strade avvolti da una fitta nube color arancione, mentre forti raffiche di vento sollevano grandi quantità di sabbia. In molte aree la visibilità è quasi nulla, situazione che complica ulteriormente la vita degli sfollati che vivono negli accampamenti sparsi nel territorio.

L’allarme di Emergency: «Non succedeva da anni»

A raccontare l’impatto della tempesta sono anche gli operatori di Emergency. «Erano anni che una tempesta di questa intensità non colpiva il Paese», spiegano. «Anche la nostra clinica di assistenza primaria ha subito danni. Una parte del tendone della sala d’attesa è stata divelta e la sabbia è entrata all’interno della struttura». La tempesta ha colpito duramente anche i campi per sfollati. Molte tende sono state danneggiate dal vento e dalla sabbia, peggiorando condizioni già estremamente precarie. «È l’ennesimo colpo per una popolazione stremata», sottolineano gli operatori. «Molte famiglie sono costrette a vivere in tende costruite con mezzi di fortuna, con enormi difficoltà nell’accesso ai servizi igienici e senza beni di prima necessità», concludono.