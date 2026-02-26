Questo video non mostra una bomba termobarica israeliana su Gaza
Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si vedrebbe un attacco da parte di Israele mediante bomba termobarica, contro Gaza, in Palestina. Vediamo di cosa si tratta realmente.
Per chi ha fretta:
- Il filmato in oggetto non dimostra che avvengano attacchi mediante bombe termobariche a Gaza da parte di Israele.
- Non esistono analisi tecniche indipendenti che lo confermino.
- Lo stesso video era stato usato nel 2025 per indicare l’uso di una bomba atomica a Gaza.
Analisi
Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:
L’esercito israeliano ha lanciato su Gaza bombe termobariche e a pressione, fornite dagli Stati Uniti. Queste bombe, che bruciano a una temperatura di 3.500 gradi Celsius, sono in grado di uccidere migliaia di persone in pochi secondi, senza lasciare traccia.
Non esistono conferme tecniche indipendenti
Del caso si sono già occupati i colleghi di France 24. Secondo gli esperti consultati dalla redazione francese, il filmato mostra in realtà una detonazione convenzionale. Generalmente questo genere di attacchi si esegue per demolire dei tunnel sotterranei.
Inoltre, la spettacolare onda d’urto visibile nel filmato è un fenomeno fisico che non richiede l’impiego di tali armi speciali. Nonostante le accuse riportate da alcune fonti giornalistiche, non esistono al momento conferme tecniche indipendenti in merito al presunto uso di bombe termobariche da parte di Israele.
Inoltre, lo stesso video venne utilizzato nel 2025 per accusare Israele di aver lanciato una bomba atomica a Gaza.
Conclusioni
Il filmato in oggetto non dimostra che Israele starebbe usando bombe termobariche contro Gaza.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.