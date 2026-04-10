Achille Lauro lascia X Factor dopo due anni, i motivi dell’addio e l’omaggio a Califano: «Non escludo il ritorno»

L’artista lo ha annunciato sul suo profilo Instagram: «Una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai»

«Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita». Con una storia su Instagram, Achille Lauro ha annunciato il suo addio al talent show di Sky, confermando quanto anticipato da Open a fine marzo. «Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto – prosegue -. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno».

I ringraziamenti e la citazione di Califano

Quindi il ringraziamento ai compagni di viaggio, a partire dalla conduttrice Giorgia, fino a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. «Grazie di cuore per questi anni bellissimi – prosegue Lauro -. Ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ad Andrea Duilio e tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tabolini, a Paolo Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l’incredibile squadra che lavora dietro le quinte del programma. Grazie di cuore per tutto. Con infinita stima, amicizia e amore». In chiusura, ha voluto rendere omaggio a Franco Califano richiamando una delle sue citazioni più iconiche, che è anche il titolo di un suo brano e l’epitaffio sulla sua lapide: «Non escludo il ritorno».

Foto copertina: ANSA/ RICCARDO ANTIMIANI | Achille Lauro al Festival di Sanremo, 25 febbraio 2026