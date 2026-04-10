Un concorso per “pessimi fotografi”: la trovata pubblicitaria di Icelandair che mette in palio una vacanza in Islanda e 50mila dollari

Se sei assolutamente negato per la fotografia, ecco il concorso che fa per te: lo organizza Icelandair e prevede per il vincitore un viaggio di 10 giorni tutto spesato e 50.000 dollari

Immagina di non avere nessuna competenza per fare fotografie e di essere, anzi, piuttosto imbranato con la fotocamera. Immagina ora, invece di iscriverti ad un corso per imparare come fotografare, di iscriverti a un concorso, con la possibilità di vincere una vacanza gratis, 50.000 dollari e molto altro. Truffa? No, realtà, grazie a una campagna pubblicitaria lanciata da Icelandair, compagnia low cost che opera voli verso Islanda ed Europa da New York, Boston, Seattle, Denver e DC.

Il concorso per pessimi fotografi

Sul sito Icelandair.com si legge: «Vogliamo dimostrare che anche il peggior fotografo può scattare foto fantastiche dell’Islanda. Sei tu?». Sulla stessa pagina, la descrizione del sondaggio, in prossimità dell’icona di registrazione, specifica: «Rispondi a 6 semplici domande e – se vuoi veramente distinguerti – carica un breve video (di 60 secondi, ndr) in cui ci racconti i tuoi migliori (o peggiori!) insuccessi fotografici». Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026.

Gli strani requisiti

Ogni strano concorso che si rispetti, deve anche avere degli strani requisiti. Per partecipare sarà quindi essenziale non avere alcuna esperienza professionale in fotografia né avere particolare interesse a imparare e migliorarsi in questo campo. Sarebbero poi richiesti anche un frequente senso di disagio e delusione rispetto alle foto generalmente scattate, nonché un certo grado di sorpresa quando fosse capitato di scattarne di belle. Meno sorprendenti, invece, i restanti parametri: voglia di viaggiare, dimestichezza con la propria immagine in video e in foto, amore per le persone e, requisito dei requisiti, essere pronto ad ottenere «un riconoscimento internazionale per il tuo stile fotografico unico».

I requisiti più seri

Trattandosi comunque di un vero concorso, ci sono anche dei requisiti più formali come: il possesso di un passaporto valido e che autorizzi a viaggiare in Regno Unito, Usa e Islanda, un’eta minima di 21 anni, essere libero e disponibile a viaggiare per 10 giorni a giugno 2026, propensione all’escursionismo ed essere in grado di partecipare ad attività fisiche e avventure all’aria aperta. Attenzione però alle clausole più nascoste: il partecipante dovrà già essere in possesso di un’adeguata assicurazione di viaggio e saper parlare l’inglese. Il sito fa sapere, poi, che «il vincitore sarà selezionato a esclusiva discrezione del team marketing di Icelandair, sulla base del materiale inviato e della coerenza complessiva della candidatura con il concetto del concorso».

I vantaggi per il vincitore

Il vincitore otterrà un viaggio gratis tutto organizzato della durata di 10 giorni, «comprensivo di voli, alloggio, trasporti e un importo fisso in corone islandesi (ISK) destinato a coprire tutte le spese non espressamente previste». In palio, verrebbero messi a disposizione «50.000 dollari statunitensi per le tue fotografie, i tuoi contenuti e la tua partecipazione». Le fotografie del vincitore comparirebbero poi in una campagna globale e potrebbero essere pubblicate su riviste o all’interno di mostre, con la possibilità di ottenere un riconoscimento a livello mondiale.

L’obiettivo del concorso

Il messaggio di fondo è semplice: l’Islanda è talmente bella da poter risultare tale anche nelle fotografie del peggiore dei fotografi. Non importa quanto tu sia negato, il risultato sarà garantito. Ovviamente il rovescio della medaglia prevede che Icelandair disponga di tutto il materiale registrato e che lo utilizzi per fini commerciali.